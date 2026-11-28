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Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε σήμερα ότι 462 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύθηκαν κατά της ρωσικής πρωτεύουσας.

«Ανάμεσα στις 23:00 της 27ης Νοεμβρίου και τις 07:00 της 28ης Νοεμβρίου, 462 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από τις αντιαεροπορικές δυνάμεις του υπουργείου Άμυνας ενώ βρίσκονταν ακόμα σε μεγάλη απόσταση», έγραψε ο Σομπιάνιν στο Telegram.

«Συνολικά καταστράφηκαν 123 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα», πρόσθεσε χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις και χωρίς να αναφέρει αν υπάρχουν θύματα ή ζημιές.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά.

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