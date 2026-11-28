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Τη Θεοφανία Παπαθωμά υποδέχθηκε ο Φάνης Λαμπρόπουλος στη late night εκπομπή του στον ΣΚΑΪ το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου.

Η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για τις σπουδές της στη Νομική, την επιτυχία της σειράς «Άγγιγμα Ψυχής» και για το guest που έκανε στους «Ψίθυρους Καρδιάς» με πρωταγωνιστή τον Απόστολο Γκλέτσο.

«Εγώ έβγαλα το πρώτο μου διαζύγιο»

«Μεγάλωσα στις Σέρρες και σπούδασα Νομική. Το έκανα για να φύγω από τις Σέρρες. Ήταν η μόνη σχολή που μου άρεσε. Μου άρεσε πολύ η Θεσσαλονίκη, αλλά μετά από 4 χρόνια μου ήταν μικρή.

Πήγα στην Αθήνα και έκανα και άσκηση επαγγέλματος. Τελείωσα τη σχολή. Το επάγγελμα δεν το εξάσκησα, παρά μόνο περιφερειακά. Έβγαλα κάτι διαζύγια δωρεάν. Έβγαλα και το δικό μου διαζύγιο το πρώτο. Με προσέλαβε ο πρώην άντρας μου.

Η Νομική μου αρέσει πάρα πολύ σαν επιστήμη, αλλά όχι ως επάγγελμα. Μου ηρεμεί το μυαλό. Είπα ότι μετά από 30 χρόνια ήθελα να αποκτήσω ξανά επαφή και έκανα μεταπτυχιακό», δήλωσε η ηθοποιός.

«Ο Απόστολος μετά τους μιλούσε για τη δουλειά»

Για τον Απόστολο Γκλέτσο: «Ο Απόστολος λέει πολύ καλά το φλυτζάνι. Στις παραγωγές πρώτα έλεγε το φλυτζάνι και μετά τους μιλούσε για τη δουλειά. Έτσι ήταν».

Στο τέλος, η Θεοφανία Παπαθωμά αποκάλυψε πως ο Μανούσος Μανουσάκης την είχε ξεχάσει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο “Άγγιγμα Ψυχής” και τον είχε προορίσει για άλλη ηθοποιό, αλλά τελικά τον έδωσε στην ίδια.

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