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Η υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με ήδη, τέσσερις συλλήψεις, αναδεικνύει ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα.

Την πλήρως αποτυχημένη πολιτική ανακύκλωσης στη χώρα μας την ίδια ώρα που μόνο για την περίοδο 2021-2027 έχουν διατεθεί πάνω από 911 εκατομμύρια ευρώ για χρηματοδοτήσεις.

Τα στοιχεία των ευρωπαϊκών οργανισμών αποτυπώνουν μια χώρα που εξακολουθεί να θάβει περίπου το 80% των αστικών αποβλήτων της, δεν ανακυκλώνει ούτε τις μισές συσκευασίες και έχει ζητήσει πενταετή μετάθεση της επίτευξης συγκεκριμένων ευρωπαϊκών στόχων ανακύκλωσης.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει προβλήματα στην επαλήθευση των στοιχείων που υποβάλλονται από την Ελλάδα, αλλά και τον κίνδυνο υπερεκτίμησης των πραγματικών ποσοστών ανακύκλωσης.

Το 80% των απορριμμάτων εξακολουθεί να θάβεται

Στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Ελλάδα, που δημοσιεύτηκε στις 3 Ιουνίου 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφιερώνει ειδική ενότητα στην αποτυχία της χώρας όσον αφορά την ανακύκλωση και τη διαχείριση των αποβλήτων.

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι, παρά την επιβολή του τέλους ταφής από το 2022, περίπου το 80% των αστικών αποβλήτων εξακολουθεί να καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Αττική, όπου παράγεται περίπου το ήμισυ των αστικών αποβλήτων της χώρας και η διαχείρισή τους εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από έναν υπερφορτωμένο χώρο υγειονομικής ταφής.

Όσον αφορά την ανακύκλωση αστικών αποβλήτων, η Κομισιόν καταγράφει ποσοστό μόλις 17,4% στην Ελλάδα, έναντι περίπου 48% στην ΕΕ.

Συγκεκριμένα, στην έκθεση της Κομισιόν επισημαίνονται τα εξής συμπεράσματα που καταδεικνύουν την αποτυχημένη πολιτική για την ανακύκλωση:

Μέχρι το 2025 δεν είχε εφαρμοστεί πλήρως το εθνικό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία 2021-2025, καθώς οι περισσότερες δράσεις του δεν είχαν υλοποιηθεί.

Η ανακύκλωση αστικών αποβλήτων βρίσκεται στο 17,4%, έναντι 48% στην ΕΕ , και ακολουθεί πτωτική τάση από το 2018.

αστικών αποβλήτων βρίσκεται , και ακολουθεί πτωτική τάση από το 2018. Η Ελλάδα είχε τη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ όσον αφορά την υγειονομική ταφή αστικών αποβλήτων : 81%, έναντι 22% στην ΕΕ το 2023.

: το 2023. Η Ελλάδα εξακολουθεί να πληρώνει πρόστιμα για τις παράνομες χωματερές και τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

και τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. Η κυκλική χρήση υλικών μειώθηκε από 6,3% το 2022 σε 5,2% το 2024, έναντι 12,2% στην ΕΕ.

Εκατομμύρια ευρώ στις… χωματερές

Η αποτυχία της ανακύκλωσης στην Ελλάδα δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από το ύψος των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Στις 26 Αυγούστου 2025, η Ευρωπαία επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσβαλ, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027 η Ελλάδα έχει κατανείμει 911 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και τον περιορισμό της εξάρτησης από την ταφή, με έμφαση στην πρόληψη, την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία.

Μόνο που και στους τρεις αυτούς στόχους η Ελλάδα είναι ουραγός στην ΕΕ παρά τον πακτωλό των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατέθηκαν.

Ομολογία αποτυχίας η μετάθεση κατά 5 χρόνια των στόχων ανακύκλωσης

Αποκαλυπτικό της αποτυχίας της Ελλάδας στον τομέα της ανακύκλωσης είναι ότι στις 29 Δεκεμβρίου 2023 γνωστοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόθεσή της να μεταθέσει κατά μία πενταετία, από το 2025 στο 2030, την επίτευξη τριών βασικών στόχων και συγκεκριμένα:

1. της ανακύκλωσης του 55% των αστικών αποβλήτων,

2. του 50% των πλαστικών συσκευασιών και

3. του 70% των γυάλινων συσκευασιών

Την ώρα, δηλαδή, που οι γενικοί ευρωπαϊκοί στόχοι για το 2030 ανεβαίνουν στο 60%, στο 55% και στο 75%, αντιστοίχως, η Ελλάδα αξιοποιεί τη δυνατότητα πενταετούς παράτασης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 2025.

Στο σκαμνί του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Στις 8 Ιουλίου 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει νέα διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας ενώ παράλληλα απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στο πλαίσιο ήδη ανοικτής διαδικασίας

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που δεν έχουν επιτύχει ούτε τον στόχο του 50% για την προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση συγκεκριμένων αστικών αποβλήτων, ο οποίος έπρεπε να έχει επιτευχθεί από το 2020.

Σχεδόν έξι χρόνια μετά τη λήξη της συγκεκριμένης προθεσμίας, η χώρα εξακολουθεί να εγκαλείται για τη μη συμμόρφωσή της.

Στη συνέχεια, την 1η Οκτωβρίου 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για πλημμελή εφαρμογή της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής και της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα.

Η παραπομπή έγινε καθώς διαπιστώθηκε ότι στην Ελλάδα το 81% των εν λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής που εξετάστηκαν δεν συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η Κομισιόν είχε προειδοποιήσει τις ελληνικές αρχές ήδη από τον Νοέμβριο του 2021 για προβλήματα σε 84 ΧΥΤΑ και είχε επανέλθει τον Δεκέμβριο του 2024 με αιτιολογημένη γνώμη.

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την πρώτη προειδοποίηση, 66 ΧΥΤΑ εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, ενώ η χώρα δεν διαθέτει επαρκείς υποδομές για την επεξεργασία των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων πριν από την ταφή τους.

Η νέα παραπομπή έρχεται παρά τις χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τη διαχείριση των αποβλήτων και ενώ, σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελλάδα είχε ήδη καταβάλει από το 2014 πάνω από 184 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί αποβλήτων και αστικών λυμάτων.