Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Το αεροδρόμιο Κολωνίας-Βόννης ανέστειλε χθες Παρασκευή, για περίπου δυόμισι ώρες, τη λειτουργία του εξαιτίας θέασης ύποπτου drone.
To αγνώστου προελεύσεως drone εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο της περιοχής λίγο πριν από τις 22:00 (τοπική ώρα, 23:00 στην Ελλάδα), σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου.
Οι γερμανικές αρχές διερεύνησαν το περιστατικό και άναψαν το «πράσινο φως» για αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, 01:00 ώρα Ελλάδος).
Έκτοτε οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Κολωνίας-Βόννης διεξάγονται κανονικά, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου.
Διαβάστε επίσης:
Τραγωδία στο Περού: 8 νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε πύραυλος κρουζ των Χούθι με στόχο το Ριάντ
Η εποχή των πολλαπλών πολέμων – Από την Ουκρανία στη Μέση Ανατολή και από το Ορμούζ στην Ταϊβάν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.