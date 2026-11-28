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Στην ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά ζυμαρικών προχωρά η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, με την αναβάθμιση της εμπορικής της διεύθυνσης και την προσθήκη δύο νέων στελεχών στους τομείς των πωλήσεων και του marketing. Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η βιομηχανία του Κιλκίς καταγράφει σημαντική αύξηση των πωλήσεών της στο οργανωμένο λιανεμπόριο, ενώ βρίσκεται στην τελική ευθεία ενός πολυετούς επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους περίπου 26 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο Άρης Νίκου αναλαμβάνει καθήκοντα υπευθύνου πωλήσεων Ελλάδος, με βασικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων, τη διαχείριση των εμπορικών συνεργασιών και τη διεύρυνση της παρουσίας των προϊόντων της εταιρείας στην εγχώρια αγορά. Παράλληλα, η Σοφία Παπαδοπούλου αναλαμβάνει τη θέση της Marketing Coordinator, με αντικείμενο την προώθηση των προϊόντων, τον σχεδιασμό ενεργειών επικοινωνίας και την υποστήριξη της εμπορικής πολιτικής της ΜΑΚΒΕΛ.

Η ενίσχυση του εμπορικού τμήματος συνδέεται με την ευρύτερη στρατηγική της διοίκησης για την αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας που έχει αποκτήσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια. Έχοντας αναπτύξει ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό, με παρουσία σε περίπου 60 χώρες, η EURIMAC επιδιώκει να διευρύνει περαιτέρω το αποτύπωμά της και στην ελληνική αγορά, όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των επώνυμων προϊόντων και εκείνων της ιδιωτικής ετικέτας παραμένει έντονος.

Ενδεικτικά της δυναμικής που έχει αναπτύξει η εταιρεία είναι τα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου του 2026. Ο συνολικός όγκος πωλήσεων της EURIMAC αυξήθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση, ενώ οι πωλήσεις των προϊόντων με το εμπορικό σήμα ΜΑΚΒΕΛ στο οργανωμένο λιανεμπόριο ενισχύθηκαν κατά 21,3% σε όγκο. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη διεύρυνση των εμπορικών συνεργασιών και την περαιτέρω ανάπτυξη του επώνυμου χαρτοφυλακίου της.

Οι επενδύσεις και ο στόχος του 2027

Η αναδιοργάνωση της εμπορικής λειτουργίας συμπίπτει χρονικά με την ολοκλήρωση του επενδυτικού κύκλου που ξεκίνησε το 2020. Κατά την εξαετία 2020-2025, η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 23 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 έχει προγραμματίσει πρόσθετες παρεμβάσεις της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στα ζυμαρικά χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, μια κατηγορία που ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα με διαφοροποιημένα διατροφικά χαρακτηριστικά.

Όπως έχει αναφέρει σε προηγούμενες ενημερώσεις ο διευθύνων σύμβουλος της EURIMAC, Οδυσσέας Παπαδόπουλος, προτεραιότητα της διοίκησης αποτέλεσε η δημιουργία μιας ισχυρότερης παραγωγικής και επιχειρησιακής βάσης, πάνω στην οποία θα στηριχθεί η ανάπτυξη των επόμενων ετών. Στόχος παραμένει η επίτευξη νέων ιστορικών υψηλών στον όγκο πωλήσεων, με αντίστοιχη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας έως το 2027.

Σημαντικό πλεονέκτημα για την υλοποίηση του σχεδιασμού αποτελεί και η χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε παρουσιάσει η διοίκηση νωρίτερα μέσα στο έτος, διατηρούσε μηδενικό δανεισμό.

Η επόμενη ημέρα για τη ΜΑΚΒΕΛ περιλαμβάνει πλέον την εμπορική αξιοποίηση των επενδύσεων που έχουν προηγηθεί, με την ενίσχυση των πωλήσεων στην Ελλάδα να αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της αναπτυξιακής στρατηγικής της, παράλληλα με τη διατήρηση του ισχυρού εξαγωγικού της χαρακτήρα.

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