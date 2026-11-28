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Αμηχανία στο Μαξίμου και την Πειραιώς έχει προκαλέσει η περιοδεία του Αντώνη Σαμαρά στη Φθιώτιδα, τη Λάρισα, την Ημαθία και τη Θεσσαλονίκη – η οποία θα συνεχιστεί και αυτό το Σαββατοκύριακο, αφού διακόπηκε απότομα το περασμένο Σάββατο.

Ο προβληματισμός δεν οφείλεται στον κόσμο που συγκεντρώθηκε στις περιοχές που επισκέφθηκε ο Μεσσήνιος πολιτικός, ούτε στις δηλώσεις που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός, οι οποίες κρίθηκαν εντός του αναμενόμενου πλαισίου της κριτικής που κάνει εδώ και καιρό.

Κυρίως αφορά στα πρόσωπα με τα οποία συναντήθηκε: κατά κύριο λόγο πρώην στελέχη της ΝΔ τα οποία ανήκουν στον χώρο που ονομάζουμε «παραδοσιακή δεξιά» και που έχουν εδώ και καιρό πάρει αποστάσεις από τη «γαλάζια» παράταξη.

Ποιο είναι το θέμα με αυτά τα πρόσωπα; Ότι – λένε κάποιες πληροφορίες – εκπροσωπούν ένα κομμάτι της παράταξης που αισθάνεται αποκομμένο από τη σημερινή ΝΔ Και το κομμάτι αυτό δεν αφορά μόνο πρώην βουλευτές ή στελέχη, αλλά και ψηφοφόρους.

Πόσο είναι το κομμάτι αυτό; Ουδείς γνωρίζει μετά βεβαιότητας. Ωστόσο, ουδείς, επίσης, μπορεί να πει μετά βεβαιότητας ότι το κομμάτι αυτό δεν θα πει οριστικά «αντίο» στην παράταξη, όταν ο Σαμαράς προχωρήσει στην επίσημη ανακοίνωση του κόμματός του.

Σε έναν εκλογικό κύκλο που μετράει η κάθε ψήφος, κάθε απώλεια – ιδίως «δικών σου» ψηφοφόρων – μετράει διπλά, λένε «γαλάζιες» πηγές. Το αν έχουν δίκιο ή όχι, πάντως, θα φανεί στην κάλπη.

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