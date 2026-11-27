Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την εδραίωσή της ως έκτης τουριστικής δύναμης της χώρας έως το 2030, με μεγαλύτερη διείσδυση στις ευρωπαϊκές αγορές, αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, επιδιώκει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία παρουσίασε τη νέα τουριστική της ταυτότητα και τον σχεδιασμό για την προβολή των προορισμών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η νέα στρατηγική επικοινωνίας στηρίζεται σε δύο διακριτές καμπάνιες, με κεντρικό μήνυμα «MORE GREECE TO DISCOVER» για τις διεθνείς αγορές και «ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΩ» για το εγχώριο κοινό. Κοινός παρονομαστής είναι η αξιοποίηση της αναγνωρισιμότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και η ανάδειξη περιοχών που διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά παραμένουν λιγότερο προβεβλημένες σε σχέση με τους καθιερωμένους προορισμούς της χώρας.

Τον σχεδιασμό παρουσίασε ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, σε ειδική εκδήλωση στην Αθήνα, παρουσία της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, εκπροσώπων του τουριστικού κλάδου και φορέων της αγοράς.

Βασική επιδίωξη της περιφερειακής διοίκησης είναι η σταδιακή ενίσχυση της συμβολής του τουρισμού στην τοπική οικονομία, η οποία στηρίζεται διαχρονικά στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση, ενώ τα τελευταία χρόνια αποκτά αυξανόμενη σημασία στον ενεργειακό και διαμετακομιστικό χάρτη της χώρας.

Στροφή στις ευρωπαϊκές αγορές

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η διεύρυνση της γεωγραφικής προέλευσης των επισκεπτών. Η Περιφέρεια επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στις ευρωπαϊκές αγορές, διατηρώντας παράλληλα τους δεσμούς της με τις παραδοσιακές αγορές των Βαλκανίων και της Τουρκίας, οι οποίες αποτελούν σταθερή πηγή τουριστικής κίνησης.

Η στρατηγική με ορίζοντα το 2030 δεν περιορίζεται στην ποσοτική αύξηση των αφίξεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής των επισκεπτών, στην αύξηση των τουριστικών εισπράξεων ανά ταξίδι και στη δημιουργία ζήτησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η συνύπαρξη νησιωτικών και παραθαλάσσιων προορισμών με ορεινές περιοχές, υγροτόπους, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικές πόλεις και παραδοσιακούς οικισμούς αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου τουριστικού προϊόντος. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης η προβολή της τοπικής γαστρονομίας, των οινοποιείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Σύμφωνα με τον κ. Τοψίδη, η ανάπτυξη του τουρισμού μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να δημιουργήσει πρόσθετη ζήτηση για προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα και να ενισχύσει την απασχόληση, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης της περιφέρειας.

Επενδύσεις, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη

Από την πλευρά της, η υπουργός Τουρισμού συνέδεσε την πρωτοβουλία της Περιφέρειας με την ευρύτερη εθνική στρατηγική για τη γεωγραφικά ισόρροπη κατανομή της τουριστικής δραστηριότητας και τον περιορισμό της εποχικότητας.

Η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, το οποίο, όπως επισήμανε, δημιουργεί προϋποθέσεις για επενδύσεις και αναβάθμιση των υποδομών σε περιοχές με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, θέτοντας παράλληλα κανόνες για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Η νέα τουριστική ταυτότητα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαμορφώθηκε έπειτα από μελέτη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής και διαβούλευση με επαγγελματίες, τοπικούς φορείς και πολίτες, μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής.

Κεντρική επιλογή αποτελεί η αξιοποίηση των ήδη αναγνωρίσιμων προορισμών ως μέσου προσέλκυσης επισκεπτών και η παράλληλη ανάδειξη λιγότερο γνωστών περιοχών, ώστε τα οικονομικά οφέλη να κατανέμονται στο σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων.

Το επόμενο στοίχημα για την Περιφέρεια είναι η μετατροπή της αυξημένης προβολής σε πραγματική τουριστική ζήτηση και νέες επιχειρηματικές επενδύσεις. Η βελτίωση της προσβασιμότητας, η αναβάθμιση των καταλυμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η δυνατότητα λειτουργίας περισσότερων επιχειρήσεων πέραν των θερινών μηνών αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2030.

Διαβάστε επίσης:

Sunlight: Μετά τις επενδύσεις του 1 δισ. ευρώ ανοίγει νέα μέτωπα στην άμυνα και την ενέργεια

ΜΕΤΚΑ: Πρεμιέρα σήμερα στο Χρηματιστήριο με αποτίμηση 1,25 δισ. ευρώ και ισχυρή επενδυτική δύναμη πυρός

Alter Ego Media: Αύξηση κεφαλαίου 40 εκατ. ευρώ για εξαγορές και νέες επενδύσεις στην ψυχαγωγία