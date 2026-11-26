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Μια νέα σελίδα στην επιχειρηματική της διαδρομή ανοίγει σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, η ΜΕΤΚΑ, με την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην Euronext Athens. Η εταιρεία εισέρχεται στη χρηματιστηριακή αγορά με τιμή εκκίνησης τα 10 ευρώ ανά μετοχή, κεφαλαιοποίηση περίπου 1,25 δισ. ευρώ και ενισχυμένη ρευστότητα, που της επιτρέπει να διευρύνει το αποτύπωμά της στον κατασκευαστικό κλάδο και κυρίως στην αγορά των παραχωρήσεων και των έργων ΣΔΙΤ.

Η χρηματιστηριακή πρεμιέρα της ΜΕΤΚΑ έρχεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συνδυασμένης προσφοράς, η οποία προσέλκυσε επενδυτικά κεφάλαια σημαντικά υψηλότερα από το ύψος της έκδοσης. Η συνολική ζήτηση διαμορφώθηκε στα 533,13 εκατ. ευρώ, έναντι προσφοράς ύψους 300 εκατ. ευρώ, με την προσφορά να υπερκαλύπτεται κατά 1,78 φορές.

Σήμερα εισάγεται προς διαπραγμάτευση το σύνολο των 125.236.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, με τον κωδικό «METK», μετά τη σχετική έγκριση που δόθηκε χθες από την αρμόδια Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens.

Από τα συνολικά κεφάλαια των 300 εκατ. ευρώ της συνδυασμένης προσφοράς, τα 250 εκατ. ευρώ προήλθαν από την έκδοση 25 εκατ. νέων μετοχών, ενώ τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ αφορούσαν την πώληση 5 εκατ. υφιστάμενων μετοχών από τη μητρική Metlen, η οποία δεν έκανε χρήση της δυνατότητας διάθεσης πρόσθετων μετοχών. Μετά την αφαίρεση των εξόδων της έκδοσης, τα καθαρά κεφάλαια που εισρέουν στα ταμεία της ΜΕΤΚΑ ανέρχονται σε 231,05 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή παρουσία των Ελλήνων επενδυτών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση της επενδυτικής ζήτησης, καθώς τα δύο τρίτα των μετοχών που διατέθηκαν κατευθύνθηκαν στην εγχώρια αγορά. Συγκεκριμένα, 20 εκατ. μετοχές κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην ελληνική δημόσια προσφορά και 10 εκατ. σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

Αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών στην Ελλάδα, οι οποίοι προσέγγισαν τους 9.000. Συγκεκριμένα, 8.963 ιδιώτες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την απόκτηση μετοχών αξίας περίπου 157 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό ικανοποίησης της ζήτησης να διαμορφώνεται στο 74,2%.

Παράλληλα, οι 78 ειδικοί επενδυτές που συμμετείχαν στην εγχώρια δημόσια προσφορά υπέβαλαν αιτήσεις συνολικής αξίας 129,2 εκατ. ευρώ, ενώ από τη διεθνή θεσμική προσφορά εκδηλώθηκε ζήτηση ύψους 246,93 εκατ. ευρώ.

Η εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο αποκτά ιδιαίτερη επιχειρηματική σημασία, καθώς συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας στρέφουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους σε έργα που εξασφαλίζουν μακροχρόνιες και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές.

Η στρατηγική της ΜΕΤΚΑ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, με την ενίσχυση της παρουσίας της στις παραχωρήσεις και στις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της διοίκησης.

Με βάση τον σχεδιασμό που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο, ποσό έως 84 εκατ. ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθεί μέχρι το 2029 στην κάλυψη υφιστάμενων επενδυτικών υποχρεώσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και η συμμετοχή στο έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Επιπλέον, επενδύσεις ύψους έως 166 εκατ. ευρώ σχεδιάζονται για την περίοδο 2027-2030, με την εταιρεία να εξετάζει ευκαιρίες στους τομείς των μεταφορών, της διαχείρισης υδάτων, του περιβάλλοντος, της άρδευσης και των κοινωνικών υποδομών.

Για τις συγκεκριμένες νέες επενδύσεις δεν έχουν ακόμη συναφθεί δεσμευτικές συμφωνίες, ενώ τυχόν χρηματοδοτικές ανάγκες πέραν των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων θα καλυφθούν από ίδια διαθέσιμα ή τραπεζικό δανεισμό.

Η αυτόνομη χρηματιστηριακή παρουσία της ΜΕΤΚΑ αναμένεται να προσδώσει στην εταιρεία μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία και δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσθετες πηγές κεφαλαίων, σε μια αγορά υποδομών στην οποία ο ανταγωνισμός μεταξύ των ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων εντείνεται.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην υποδοχή που θα επιφυλάξει σήμερα η χρηματιστηριακή αγορά στη νέα εισηγμένη, αλλά κυρίως στην ταχύτητα με την οποία η διοίκησή της θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια που συγκέντρωσε για να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των έργων της και να ενισχύσει τη μελλοντική της κερδοφορία.

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