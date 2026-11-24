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Ισχυρή ανάπτυξη, επενδύσεις δισεκατομμυρίων και σημαντική συμβολή στην απασχόληση καταγράφει ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος, ο οποίος, παρά τις θετικές οικονομικές επιδόσεις, βρίσκεται αντιμέτωπος με υψηλή φορολογική επιβάρυνση, έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και την ανάγκη πρόσθετων επενδύσεων για την πράσινη μετάβαση.

Η εικόνα αυτή αναδείχθηκε στη 14η Γενική Συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης XENIA, με τη συμμετοχή ξενοδόχων από ολόκληρη τη χώρα.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τόσο η δυναμική της ελληνικής φιλοξενίας όσο και η ανάγκη διαμόρφωσης ενός σταθερού και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο θα επιτρέψει στον κλάδο να διατηρήσει την αναπτυξιακή του πορεία.

Τζίρος 12,5 δισ. ευρώ και επενδύσεις 1,5 δισ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο κύκλος εργασιών των ελληνικών ξενοδοχείων ανήλθε το 2025 στα 12,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18,2% σε διάστημα δύο ετών. Την ίδια χρονιά, οι επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο διαμορφώθηκαν στο 1,5 δισ. ευρώ, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη κινητικότητα για την ανάπτυξη νέων μονάδων και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών.

Ο αριθμός των ξενοδοχείων που λειτουργούν στη χώρα ανέρχεται πλέον σε 10.118, καταγράφοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με το 2024. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής ξενοδοχειακής αγοράς αποτελεί η κυριαρχία των μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 79% των ξενοδοχειακών μονάδων διαθέτει έως 50 δωμάτια, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη συνολική λειτουργία του κλάδου.

Εξίσου σημαντικό είναι το αποτύπωμα στην απασχόληση και στις τοπικές οικονομίες. Το 86% των ελληνικών ξενοδοχείων προσλαμβάνει εργαζομένους από τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται, ενώ συνολικά 226.881 εργαζόμενοι προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες. Τα συγκεκριμένα μεγέθη επιβεβαιώνουν ότι η τουριστική δραστηριότητα δεν περιορίζεται στις άμεσες οικονομικές αποδόσεις των επιχειρήσεων, αλλά αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος και απασχόλησης για την ελληνική περιφέρεια.

Διπλάσια φορολογική επιβάρυνση σε σχέση με την οικονομία

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις, η φορολογία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που θέτει ο ξενοδοχειακός κλάδος.

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ, Αλέξανδρος Βασιλικός, επικαλούμενος σχετική μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), επισήμανε ότι οι καθαροί φόροι αντιστοιχούν στο 19,1% του κόστους παραγωγής του ξενοδοχειακού προϊόντος, έναντι 10,2% για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Η διαφορά των 8,9 ποσοστιαίων μονάδων αναδεικνύει, σύμφωνα με την πλευρά των ξενοδόχων, τη δυσανάλογη επιβάρυνση των επιχειρήσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξανόμενες λειτουργικές απαιτήσεις και επενδυτικές ανάγκες.

Ο Αλέξανδρος Βασιλικός υπογράμμισε ότι, παρά την αναγνώριση της στρατηγικής σημασίας του τουρισμού για την ελληνική οικονομία, δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί όλες οι αναγκαίες πολιτικές για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. «Έχουμε κατακτήσει την αναγνώριση, δεν έχουμε κατακτήσει ακόμη τις πολιτικές επί του πεδίου», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας μεγαλύτερη συνέπεια, ισονομία και ένα σταθερό, προβλέψιμο αναπτυξιακό περιβάλλον.

Airbnb: Αύξηση κλινών 230,8% μέσα σε εννέα χρόνια

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ταχεία επέκταση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, η οποία μεταβάλλει τις ισορροπίες στον τομέα της τουριστικής διαμονής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΤΕΠ, την περίοδο 2016–2025 οι κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας Airbnb αυξήθηκαν κατά 230,8%. Την ίδια περίοδο, η αύξηση των ξενοδοχειακών κλινών περιορίστηκε στο 14,4%.

Η μεγάλη αυτή απόκλιση αποτελεί βασικό επιχείρημα του ξενοδοχειακού κλάδου για τη θέσπιση ενός δικαιότερου κανονιστικού πλαισίου, με κοινές αρχές διαφάνειας, ασφάλειας και ανταγωνισμού.

Το ΞΕΕ ζητά κανόνες που θα διασφαλίζουν ισότιμες συνθήκες λειτουργίας μεταξύ των διαφορετικών μορφών τουριστικής διαμονής, χωρίς να δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά.

Στις βασικές προτεραιότητες των ξενοδόχων περιλαμβάνονται επίσης η χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης και η ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό. Παρότι έχει θεσμοθετηθεί το σύστημα περιβαλλοντικής κατάταξης των ξενοδοχείων, ο κλάδος επισημαίνει ότι απουσιάζουν τα απαραίτητα οικονομικά κίνητρα για την υλοποίηση σχετικών επενδύσεων, κυρίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση σαφών κανόνων επενδυτικής δραστηριότητας, με στόχο τον συνδυασμό περιβαλλοντικής προστασίας, ασφάλειας δικαίου και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Καινοτομία, γαστρονομία και ανθρώπινο δυναμικό

Στη Γενική Συνέλευση παρουσιάστηκε επίσης ο απολογισμός των πρωτοβουλιών του ΞΕΕ για το 2026.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο επιταχυντής CapsuleT, που υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις και καινοτόμες λύσεις στον τουρισμό, καθώς και το πρόγραμμα Boutique Hotels, στο οποίο συμμετέχουν 302 μικρές ξενοδοχειακές μονάδες με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Στο πρόγραμμα Ελληνικό Πρωινό εντάχθηκαν 70 νέα ξενοδοχεία, ενισχύοντας τη σύνδεση της ξενοδοχειακής δραστηριότητας με την εγχώρια αγροδιατροφική παραγωγή και την τοπική γαστρονομία.

Παρουσιάστηκε ακόμη η πρωτοβουλία «Μαθαίνω τη Φιλοξενία», που στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τις αξίες της φιλοξενίας, της συνεργασίας και του σεβασμού.

Κεφαλογιάννη: Προϋποθέσεις για νέο τουριστικό ρεκόρ

Στην τοποθέτησή της, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη εκτίμησε ότι, μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές ιστορικά υψηλών επιδόσεων, το 2026 δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα ακόμη έτος-ρεκόρ.

Όπως ανέφερε, στόχος της τουριστικής πολιτικής είναι η μεγαλύτερη χρονική και γεωγραφική διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας, η ενίσχυση των υποδομών και η δημιουργία ουσιαστικών οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Γιώργος Χατζημάρκος, στάθηκε στη συμβολή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη διατήρηση θέσεων εργασίας.

Ο Αλέξανδρος Βασιλικός έθεσε ως προτεραιότητες την ισχυρότερη παρουσία του ελληνικού ξενοδοχειακού κλάδου στην Ευρώπη, την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους παραγωγικούς τομείς, την ενίσχυση της σχέσης με την κοινωνία και την ενιαία εκπροσώπηση των επιχειρήσεων.

Στη συνέλευση συμμετείχαν ακόμη η πρόεδρος του ΣΕΤΕ Αγάπη Σμπώκου και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής, ενώ μήνυμα απέστειλε ο Ευρωπαίος επίτροπος Τουρισμού και Βιώσιμων Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας.

Το κεντρικό μήνυμα του ΞΕΕ ήταν ότι οι υψηλές επιδόσεις του τουρισμού χρειάζεται πλέον να συνοδευτούν από συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

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