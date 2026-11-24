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Χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 200.000 ευρώ, απέσπασαν πέντε άτομα που ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία για δύο διαρρήξεις κατοικιών και μία περίπτωση απάτης στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες, οι οποίοι στην περίπτωση της απάτης προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, φέρονται να έδρασαν κατά το χρονικό διάστημα από τις 25 Μαΐου έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2026, στην ευρύτερη περιοχή Χαριλάου – Αναλήψεως.

Σε βάρος των πέντε σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως.

Εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος ανηλίκου

Παράλληλα, αστυνομικοί της ίδιας υπηρεσίας εξιχνίασαν ληστεία σε βάρος ανηλίκου, που σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου στην περιοχή της Ανάληψης.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν δύο νεαροί Έλληνες, οι οποίοι φέρονται να αφαίρεσαν από τον ανήλικο το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

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