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Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ ο Γιάννης Σγουρός, παρά το γεγονός ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει αποκλείσει – με απόφαση συνεδρίου, μάλιστα – κάθε τέτοια συζήτηση.

Μιλώντας στο Kontra 24, ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν κλείνω κανένα θέμα. Εγώ το μόνο που θέλω είναι η πατρίδα μας να μπει σε σωστές ράγες οικονομικής ανάπτυξης, να ανέβει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, να λυθεί το κυκλοφοριακό».

Βέβαια, ο Γ. Σγουρός έθεσε προϋπόθεση για αυτή τη συνεργασία: «Αν ψηφίσουν (σ.σ. προφανώς οι της ΝΔ) έστω και το 80% του προγράμματός μας, δεν έχουμε λόγο να πούμε όχι».

Πάντως, φαίνεται ότι αυτό καθαυτό το θέμα της συνεργασίας ΝΔ – ΠΑΣΟΚ δεν έχει κλείσει για κάποιους.

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