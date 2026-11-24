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Τη μαρτυρία του για όσα έζησε το απόγευμα του Σαββάτου όταν μαζί με έναν συνάδελφό του έσπασαν την πόρτα του διαμερίσματος στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης όπου βρίσκονταν μόνα τους τα δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών, κατέθεσε ο ανθυπαστυνόμο Ιωάννης Χατζηηλίας που όπως είπε δεν έχει ξαναδεί παρόμοια κατάσταση τα 27 χρονια που υπηρετεί στο Σώμα.

Όπως είπε στο Action24 ο αστυνομικός «βρήκαμε τους γείτονες πραγματικά αναστατωμένους γιατί άκουγαν τα κλάματα από τις 5 το απόγευμα. Ακούσαμε κι εμείς τις φωνές και σπάσαμε την πόρτα γιατί ο κίνδυνος για τόσο μικρά παιδιά είναι ορατός ανά πάσα στιγμή. Ήταν εντελώς μόνα και όλα ήταν εκτεθειμένα στο σπίτι, μαχαίρια, πρίζες, θα μπορούσαν να φάνε κάτι…».

Ερωτηθείς για την κατάσταση των δύο παιδιών, ο ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στην Άμεση Δράση είπε ότι «ο μικρός (σ.σ. το αγόρι των 2 ετών) ήταν σε άθλια κατάσταση, το μόνο που σκέφτηκα ήταν να τον βοηθήσω».

Εξηγώντας γιατί, μεταξύ άλλων, πήρε την πρωτοβουλία να αλλάξει πάνα στο μικρό αγόρι, ο Ιωάννης Χατζηηλίας είπε «δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά, είπα πρέπει να βοηθήσω το μικρό. Τον είδα σαν γιο μου, το παιδί έκλαιγε γοερά. Από τη στιγμή που γίνεσαι γονιός αλλάζουν πολλά μέσα σου».

Όσον αφορά το φαγητό που έδωσαν στα παιδιά, αστυνομικός εξομολογήθηκε ότι «το σκέφτηκα καθ’ οδόν προς το τμήμα, πήρα τη σύζυγό της είπα “ετοίμασε μου ό,τι έχει το σπίτι γιατί έχουμε δύο παιδάκια”».

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν τα δύο παιδιά έλαβαν τη φροντίδα από τους δύο αστυνομικούς «άλλαξαν εντελώς, μετά ήταν αγαλλίαση και το παιδικό χαμόγελο που μας δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε».

«Έχουμε αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις αλλά όχι σε αυτό τον βαθμό και από το πώς ήταν το διαμέρισμα και από το πόσο μικρά ήταν τα παιδιά και πόσο βρώμικα ήταν και πόσες ώρες ήταν μόνα τους» πρόσθεσε ο ανθυπαστυνόμος Χατζηηλίας ο οποίος σημείωσε, κλείνοντας, «το επάγγελμά μας αμείβεται με τον βασικό, το παιδικό χαμόγελο μας δίνει κουράγιο, αν χάσουμε τα νέα παιδιά θα χαθούμε όλοι».

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