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Σοβαρές διαστάσεις φαίνεται να έχει πάρει το φαινόμενο των αυτοκτονιών στον ρωσικό στρατό, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με εμπιστευτικά στοιχεία της ρωσικής κρατικής στατιστικής υπηρεσίας (Rosstat), τα οποία φέρνει στη δημοσιότητα ο Guardian, τουλάχιστον 1.087 Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν αυτοκτονήσει από το 2022, ενώ καταγγελίες κάνουν λόγο για βασανιστήρια, κακομεταχείριση και εξαναγκασμό στρατιωτών να συμμετέχουν σε επικίνδυνες πολεμικές επιχειρήσεις.

Ο πραγματικός αριθμός των αυτοκτονιών στον στρατό εκτιμάται ότι μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς εκατοντάδες θάνατοι στρατιωτικών έχουν καταγραφεί με αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Την ίδια ώρα, μαρτυρίες στρατιωτών, συγγενών και εκπροσώπων οργανώσεων που βοηθούν ανθρώπους να εγκαταλείψουν τον στρατό της Ρωσίας, περιγράφουν ένα κλίμα φόβου, ψυχολογικής πίεσης και βίας.

Τα στοιχεία που ανέλυσε η βρετανική εφημερίδα προέρχονται από ένα αρχείο με περισσότερα από 11 εκατομμύρια πιστοποιητικά θανάτου.

Το συγκεκριμένο αρχείο περιήλθε στην κατοχή της ομάδας χάκερ Cyber Partisans, η οποία συνδέεται με τη λευκορωσική αντιπολίτευση, και της ουκρανικής ομάδας Silent Crow.

Το Κρεμλίνο δεν δημοσιοποιεί στοιχεία σχετικά με τις αυτοκτονίες στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ οι πληροφορίες για τις στρατιωτικές απώλειες αντιμετωπίζονται ως κρατικό μυστικό.

Εκτός από τις 1.087 καταγεγραμμένες αυτοκτονίες, ο Guardian εντόπισε ακόμη 885 θανάτους στρατιωτικών στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη και σε παραμεθόριες περιοχές της Ρωσίας, για τους οποίους δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος, αυτοκτονίας ή άλλης ενέργειας.

Σύμφωνα με ειδικούς, ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχουν εκατοντάδες επιπλέον αυτοκτονίες που δεν καταγράφηκαν ως τέτοιες.

«Είναι φρικτά αυτά που συμβαίνουν εδώ»

Μία από τις περιπτώσεις που παρουσιάζει ο Guardian είναι εκείνη του 29χρονου Αλεξέι Μπολγκόφ, ο οποίος υπηρετούσε ως λοχίας στη φρούρηση στρατιωτικού αρχηγείου στην κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ.

Στα τέλη Οκτωβρίου του 2024, ο νεαρός στρατιωτικός τηλεφώνησε στη σύζυγό του, Νατάλια, και της μίλησε για όσα αντιμετώπιζε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

«Είναι φρικτά αυτά που συμβαίνουν εδώ. Θα σου πω όταν επιστρέψω», της είπε.

Ο 29χρονος, ωστόσο, δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του. Περίπου πέντε εβδομάδες αργότερα πέθανε από αυτοκτονία, σύμφωνα με γραπτή αναφορά του διοικητή του, την οποία εξέτασε η βρετανική εφημερίδα.

Στην ίδια αναφορά σημειωνόταν ότι την ημέρα του θανάτου του ο στρατιωτικός ήταν ιδιαίτερα κλεισμένος στον εαυτό του.

Καταγγελίες για βασανιστήρια και κακομεταχείριση στρατιωτών

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, οι συνθήκες που επικρατούν στις τάξεις του ρωσικού στρατού ενδέχεται να επιβαρύνουν σημαντικά την ψυχική υγεία των στρατιωτών.

Η πίεση από ανωτέρους, ο φόβος συμμετοχής σε επικίνδυνες αποστολές, οι καταγγελίες για σωματική βία και η αδυναμία αποχώρησης από τον πόλεμο είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που επισημαίνουν οι ειδικοί.

Ο Ρομπ Λι, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας Εξωτερικής Πολιτικής, ανέφερε ότι ο ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό τον εξαναγκασμό προκειμένου να υποχρεώσει τους στρατιώτες να συνεχίσουν να πολεμούν.

Όπως υποστήριξε, σε ορισμένες περιπτώσεις οι στρατιώτες πέφτουν θύματα κακομεταχείρισης, βασανιστηρίων και άλλων μορφών σωματικής βίας.

Παράλληλα, τα συμβόλαια που υπογράφουν πολλοί στρατιωτικοί περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητά τους να εγκαταλείψουν τις ένοπλες δυνάμεις όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

Οι αυτοκτονίες στρατιωτικών, πάντως, δεν αποτελούν αποκλειστικά ρωσικό φαινόμενο. Σύμφωνα με έρευνα των New York Times, τουλάχιστον 158 εν ενεργεία στρατιωτικοί του αμερικανικού στρατού αυτοκτόνησαν το 2023.

Ανάμεσα στους νεκρούς στρατιώτες μόλις 18 και 19 ετών

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία που αφορούν τους νεότερους σε ηλικία στρατιώτες.

Από τις 1.087 αυτοκτονίες που εντόπισε ο Guardian, τουλάχιστον 614 σημειώθηκαν στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας ή σε περιοχές της Ρωσίας που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, κυρίως στο Μπέλγκοροντ και το Μπριάνσκ.

Σε ακόμη 113 περιπτώσεις δεν προσδιοριζόταν ο τόπος θανάτου.

Μεταξύ των στρατιωτών που αυτοκτόνησαν στην εμπόλεμη ζώνη βρίσκονται 43 νέοι ηλικίας μόλις 18 και 19 ετών.

Στα αρχεία περιλαμβάνονται επίσης 108 άνδρες κάτω των 25 ετών που πέθαναν από αυτοκτονία σε άλλες περιοχές της Ρωσίας, μακριά από το μέτωπο.

Ορισμένοι από αυτούς εκτιμάται ότι υπηρετούσαν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

Παρότι οι κληρωτοί στρατιώτες τυπικά δεν αποστέλλονται να πολεμήσουν στην Ουκρανία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αρκετοί δέχονται πιέσεις να υπογράψουν συμβόλαια επαγγελματικής υπηρεσίας, τα οποία επιτρέπουν τη μεταφορά τους στην εμπόλεμη ζώνη.

Αυξάνονται οι καταγεγραμμένες αυτοκτονίες όσο συνεχίζεται ο πόλεμος

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις όσο παρατείνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ειδικότερα:

Το 2022 καταγράφηκαν περισσότερες από 50 αυτοκτονίες στρατιωτικών.

Το 2024 ο αριθμός ξεπέρασε τις 200.

Το 2025 καταγράφηκαν 365 αυτοκτονίες.

Το 2026 έχουν ήδη καταγραφεί σχεδόν 300 περιπτώσεις.

Τα στοιχεία για το 2026 παραμένουν ελλιπή, καθώς τα σχετικά αρχεία ενημερώνονται με καθυστέρηση.

Ακτιβιστές και δικηγόροι που συνεργάζονται με Ρώσους στρατιώτες οι οποίοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν τον στρατό εκτιμούν ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι σημαντικά υψηλότεροι.

Καταγγελίες για συγκάλυψη αυτοκτονιών

Ο Ιβάν Τσουβιλιάγεφ, εκπρόσωπος της οργάνωσης Idite Lesom, η οποία βοηθά Ρώσους στρατιώτες να εγκαταλείψουν τις μονάδες τους, υποστηρίζει ότι πολλές αυτοκτονίες δεν καταγράφονται με την πραγματική αιτία θανάτου.

Όπως εξήγησε, οι πληροφορίες που φτάνουν από το μέτωπο είναι περιορισμένες, ενώ οι επίσημες καταγραφές βασίζονται σε αναφορές που περνούν από διαφορετικά επίπεδα της στρατιωτικής διοίκησης.

«Ένας άνδρας μπορεί να αυτοκτονήσει και στα χαρτιά να εμφανίζεται ως ήρωας. Στους γονείς του μπορεί ακόμη και να στείλουν κάποιο μετάλλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διοικητές ενδέχεται να αποφεύγουν την καταγραφή των αυτοκτονιών, καθώς ένας μεγάλος αριθμός τέτοιων περιστατικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε έλεγχο από τους ανωτέρους τους.

Τόσο ο Τσουβιλιάγεφ όσο και ο στρατιωτικός αναλυτής Ρομπ Λι εκτιμούν ότι αρκετές αυτοκτονίες ενδέχεται να εμφανίζονται στα επίσημα έγγραφα ως θάνατοι κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Σεργκέι Σαβενόκ, ενός 62χρονου αντισυνταγματάρχη από την περιφέρεια του Ιρκούτσκ, ο οποίος είχε καταταγεί εθελοντικά στον ρωσικό στρατό τον Σεπτέμβριο του 2022.

Τον Ιούλιο του 2023 βρέθηκε νεκρός στην κατεχόμενη περιφέρεια του Λουγκάνσκ.

Οι στρατιωτικές αρχές ενημέρωσαν τη σύζυγό του, Γελένα, ότι είχε αυτοκτονήσει. Ωστόσο, ο θάνατός του δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες καταγραφές της ρωσικής στατιστικής υπηρεσίας.

Ένα πιστοποιητικό θανάτου που αντιστοιχεί στην ημερομηνία γέννησής του αναφέρει διαφορετική αιτιολογία, χωρίς να διευκρινίζει τις πραγματικές συνθήκες του περιστατικού.

Παρόμοια είναι και η περίπτωση του 21χρονου Αλεξάντερ Λαζόρ, ο οποίος πέθανε στην περιοχή του Ντονέτσκ το καλοκαίρι του 2022.

Η οικογένειά του ενημερώθηκε ότι σκοτώθηκε στη μάχη, ενώ την ίδια εκδοχή παρουσιάζουν και τα επίσημα αρχεία.

Ωστόσο, δύο στρατιώτες που υπηρετούσαν μαζί του δήλωσαν στον Guardian ότι τα μέλη της μονάδας είχαν ενημερωθεί πως ο 21χρονος είχε αυτοκτονήσει.

Ένας από τους στρατιώτες, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η πραγματική αιτία θανάτου ενδέχεται να αποκρύφτηκε προκειμένου να μην εκτεθεί η μονάδα.

Τουλάχιστον 49.000 στρατιωτικοί έχουν κηρυχθεί λιποτάκτες ή αδικαιολογήτως απόντες

Οι αυτοκτονίες δεν είναι η μοναδική ένδειξη της πίεσης που αντιμετωπίζουν οι στρατιώτες στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Mediazona, μέχρι τα τέλη Μαΐου του 2025 είχαν φτάσει στα ρωσικά στρατοδικεία υποθέσεις που αφορούσαν 20.662 άνδρες για άρνηση εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων επρόκειτο για στρατιώτες που είχαν εγκαταλείψει τις μονάδες τους χωρίς άδεια.

Παράλληλα, έρευνα του ανεξάρτητου μέσου IStories έδειξε ότι τουλάχιστον 49.000 στελέχη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων είχαν κηρυχθεί λιποτάκτες ή αδικαιολογήτως απόντες.

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Idite Lesom ανέφερε επίσης ότι πολλοί από τους στρατιώτες που ζητούν βοήθεια για να εγκαταλείψουν τον στρατό αντιμετωπίζουν σοβαρές ψυχολογικές δυσκολίες και εκφράζουν σκέψεις αυτοκτονίας.

Τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Guardian αναδεικνύουν μια πλευρά του πολέμου στην Ουκρανία που παραμένει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημοσιότητα, καθώς η έλλειψη επίσημων πληροφοριών δυσκολεύει την καταγραφή της πραγματικής έκτασης του προβλήματος.

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