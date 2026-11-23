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Κατεπείγουσα εντολή από τον Εισαγγελέα έλαβαν οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη, για να διενεργήσουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και κυρίως να απαντηθεί το ερώτημα εάν τα δυο μικρά παιδιά, δυο και τεσσάρων ετών, που βρέθηκαν για ώρες μόνα τους και σε άθλιες συνθήκες σε διαμέρισμα, μπορούν να συνεχίσουν να διαμένουν με τη μητέρα τους και τον σύντροφο της.

«Η Εισαγγελία έχει στείλει ήδη, με τον χαρακτηρισμό του κατεπείγοντος τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας. Από πλευράς μας θα ανατεθεί σε κοινωνικό λειτουργό του Κέντρου Κοινότητας και συγκεκριμένα του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών η διενέργεια της έρευνας» είπε στο thestival.gr o αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αμπελόκηπων- Μενεμένης, Θεόδωτος Σιδηρόπουλος.

Η μητέρα των παιδιών είναι από τη Συρία και ο σύντροφος της από την Παλαιστίνη και συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ του Σαββάτου (21/11) στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, δύο μικρά αδερφάκια, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν μόνα τους μέσα σε διαμέρισμα, να κλαίνε ασταμάτητα επί ώρες.

Οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης χρειάστηκε να παραβιάσουν την πόρτα του σπιτιού, προκειμένου να προσεγγίσουν τα παιδιά, τα οποία βρέθηκαν σε χώρο γεμάτο σκουπίδια και διάσπαρτα αντικείμενα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς.

Η εικόνα που αντίκρυσαν οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι σπάζοντας την πόρτα ήταν σοκαριστική καθώς υπήρχαν στο πάτωμα, ρούχα, σκουπίδια και ακαθαρσίες ενώ το δίχρονο αγοράκι ήταν λερωμένο. Οι αστυνομικοί μάλιστα καθάρισαν το μικρό αγοράκι, αλλάζοντας του πάνες και ρούχα.

Η μητέρα και ο σύντροφος της πρόσφατα μετακόμισαν στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Γιάννη Χαλκίδη στους Αμπελοκήπους ενώ συνελήφθησαν λίγη ώρα αφού οι αστυνομικοί είχαν πάρει τα παιδιά από το διαμέρισμα.

Ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συρροή. Οι δυο τους παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης όμως η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Τετάρτη 25/11 και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Τα δυο μικρά παιδιά παραμένουν από το βράδυ του Σαββάτου στο τμήμα τμήματος Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κατόπιν εντολής Εισαγγελέα.

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