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Τραγωδία στην Κρήτη για έναν 72χρονο, ο οποίος έπεσε από δέντρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Το περιστατικό σημειώθηκε στον οικισμό Μιλλιαρήσι, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, κοντά στο Αρκαλοχώρι.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο ηλικιωμένος βρισκόταν πάνω στο δέντρο και το κλάδευε όταν έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Μετά το περιστατικό, συγγενικά του πρόσωπα τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
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