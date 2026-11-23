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Τραγωδία στην Κρήτη για έναν 72χρονο, ο οποίος έπεσε από δέντρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον οικισμό Μιλλιαρήσι, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, κοντά στο Αρκαλοχώρι.



Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο ηλικιωμένος βρισκόταν πάνω στο δέντρο και το κλάδευε όταν έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.



Μετά το περιστατικό, συγγενικά του πρόσωπα τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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