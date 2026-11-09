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09.11.2026 11:10

Κέρκυρα: Τραγικό τέλος για 83χρονο, τον χτύπησε αυτοκίνητο ενώ περπατούσε

09.11.2026 11:10
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Κέρκυρας-Παλαιοκαστρίτσας, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 83χρονο ο οποίος κινείτο πεζός.

Ο ηλικιωμένος υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 60χρονος οδηγός συνελήφθη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Την προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παλαιοκαστριτών.

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