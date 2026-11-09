Θεσσαλονίκη: «Σας ευχαριστούμε» – Το συγκινητικό μήνυμα του παππού Λαοκράτη και της γιαγιάς Γεωργίας προς τον κόσμο μετά το «πάγωμα» της έξωσης (video)

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Μικρή αλλά σημαντική «ανάσα» πήρε το ηλικιωμένο ζευγάρι από την Τούμπα Θεσσαλονίκης, το οποίο κινδυνεύει να χάσει την πρώτη και μοναδική κατοικία του.

Υπό την πίεση των αντιδράσεων και των συνεχών κινητοποιήσεων, ο νέος ιδιοκτήτης ήρθε σε επικοινωνία με την οικογένεια, με στόχο να υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό που θα επιτρέπει στο ηλικιωμένο ζευγάρι να παραμείνει στο σπίτι του μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων στο Εφετείο, τον προσεχή Ιανουάριο.

Αποτελούσε, άλλωστε, βασικό αίτημα της οικογένειας, να μην προχωρήσει η έξωση μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Η απόφαση του αγοραστή ήρθε μετά την περασμένη Παρασκευή, όταν το μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης δεν έδωσε τη λύση που περίμεναν οι ηλικιωμένοι.

Το ζευγάρι ζητά με την αγωγή του την ακύρωση της αγοραπωλησίας. Η υπόθεση θα εισαχθεί στα δικαστήρια τον προσεχή Ιανουάριο και έως τότε οι ηλικιωμένοι θα παραμείνουν στο σπίτι τους.

Μετά την συγκεκριμένη εξέλιξη, ο παππούς Λαοκράτης ο οποίος πάσχει από άνοια και είναι καρκινοπαθής και η γιαγιά Γεωργία θέλησαν να ευχαριστήσουν με το δικό τους τρόπο το κίνημα για την προστασία της κατοικίας: πρωτοβουλίες, πολιτικές οργανώσεις, εργατικά σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους που βρέθηκαν και ξαναβρέθηκαν εκεί.

Έτσι, μέλη της οικογένειας ανάρτησαν πανό στην πολυκατοικία, στην οδό Καππαδοκίας στην Τούμπα, στο οποίο έγραψαν «σας ευχαριστούμε».

Το χρονικό της υπόθεσης

Η ιστορία ξεκινά το 2011, όταν ένα από τα δύο παιδιά του ζευγαριού πήρε στεγαστικό δάνειο για την πρώτη του κατοικία, επίσης στην περιοχή της Τούμπας. Ως εγγυητές είχαν μπει οι γονείς του.

Με την οικονομική κρίση, τα παιδιά, που δούλευαν σε εργοστάσιο, έχασαν τη δουλειά τους και μετακόμισαν εκτός Θεσσαλονίκης. Πλήρωναν τις δόσεις για έξι χρόνια, αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν και το δάνειο δόθηκε στην τράπεζα για εκποίηση.

Το παράδοξο είναι ότι εκποιήθηκε πρώτα το σπίτι των γονέων, δηλαδή των εγγυητών, και μάλιστα σε χαμηλή τιμή.

Το διαμέρισμα είναι περίπου 80 τ.μ. και πουλήθηκε περίπου 86.000 ευρώ. Το δάνειο ήταν αρχικά 145.000 ευρώ, αλλά μέσα στη δεκαετία το χρέος σχεδόν διπλασιάστηκε και έφτασε τα 300.000 ευρώ.

Το σπίτι των γονέων δεν αρκεί, οπότε θα πρέπει να εκποιηθεί και το σπίτι που αγόρασαν τα ίδια τα παιδιά με το δάνειο.

Το αποτέλεσμα είναι ότι για ένα σπίτι θα χαθούν δύο και το δάνειο και πάλι δεν θα έχει εξοφληθεί.

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