Δεκάδες καταγγελίες για σχεδιάστρια μόδας – Έπαιρνε προκαταβολές για ρούχα που δεν έστελνε ποτέ – «Είναι όλα ψέματα» λέει η ίδια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τουλάχιστον 70 καταγγελίες έχουν γίνει σε βάρος γυναίκας που παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σχεδιάστρια μόδας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η γυναίκα φέρεται πως αποσπούσε χρήματα από πελάτισσες για παραγγελίες επίσημων ενδυμάτων και νυφικών, χωρίς ωστόσο να παραδίδει τα προϊόντα.

Θύμα της απάτης περιέγραψε στο MEGA την προσωπική της εμπειρία, τονίζοντας ότι πλήρωσε προκαταβολικά ποσό για φόρεμα βάπτισης, το οποίο δεν έλαβε ποτέ.

«Είχα προβεί σε μια παραγγελία ενός φορέματος που ήθελα για τη βάφτιση του γιου μου, το οποίο δεν έχω παραλάβει ποτέ. Ενώ είχα κάνει εξ ολοκλήρου την κατάθεση των 150 ευρώ που μου ζητήθηκε, ανακάλυψα τελικά ότι πρόκειται για απάτη. Της έστειλα λοιπόν δεκάδες μηνύματα χωρίς καμία απάντηση και όταν έκανα φατσούλες emoji θυμού στο προφίλ της, στο επόμενο λεπτό με κάλεσε απειλώντας με, βρίζοντάς με χυδαία. Και όταν μου είπε ότι δεν θα λάβω ποτέ το φόρεμα ούτε τα χρήματα, κατάλαβα ότι είναι η ίδια», είπε η καταγγέλλουσα και συνέχισε:

«Δεν μου έστειλε το φόρεμα. Έχω έναν ενεργό λογαριασμό στο TikTok, να ανεβάσω ένα βιντεάκι και να πω την εμπειρία μου. Μέσα σε λίγες μέρες λοιπόν, μου στείλανε δεκάδες κορίτσια μηνύματα οι οποίες έχουν εξαπατηθεί από την ίδια με τον ίδιο τρόπο. Μου έστειλε τελικά ένα μήνα αργότερα το φόρεμα γιατί είχα κάνει όλο αυτό το ντόρο στο TikTok και είχε γίνει πλέον πάρα πολύ γνωστή, αφού της στέλνανε και στη σελίδα της ότι είναι απάτη και αποφάσισε τελικά να μου στείλει φόρεμα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχω παραγγείλει».

Όπως καταγγέλλεται, η σχεδιάστρια μόδας έχει προβεί σε χυδαίες ύβρεις και απειλές, χρησιμοποιώντας ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη για να παραποιήσει φωτογραφίες των οικογενειών των θυμάτων που διαμαρτύρονται.

«Μια κοπέλα η οποία ήτανε νύφη και έμεινε χωρίς νυφικό την ημέρα του γάμου της. Η γυναίκα ήτανε λεχώνα και βίαια, απότομα κόπηκε το γάλα της λόγω στενοχώριας από την επίθεση», είπε η καταγγέλλουσα.

Άλλο θύμα απάτης ανέφερε στο MEGA πως δεν παρέλαβε το φόρεμά της και προέβη σε καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

«Εγώ για βάφτιση είχα παραγγείλει το φόρεμα. Είμαι κάτοικος εξωτερικού, οπότε έστειλα μήνυμα στην κυρία τη συγκεκριμένη και εξήγησα ότι θα βρίσκομαι στην Ελλάδα για λίγες μέρες μόνο για τη βάφτιση της κόρης μου και ότι χρειάζομαι συγκεκριμένες ημερομηνίες το φόρεμα ούτως ώστε να μπορέσω να το προβάρω. Είχα παραγγείλει όλα τα βαφτιστικά, το κοστούμι του άντρα μου σύμφωνα με το φόρεμά μου».

«Μου ζήτησε τα μέτρα μου online. Όταν της είπα ότι θα είμαι στην Αθήνα για δύο συγκεκριμένες ημέρες και να μου βάλει ένα ραντεβού να πάω από κοντά να το δοκιμάσω, εφόσον θα έχει ήδη προχωρήσει τότε υποτίθεται το φόρεμα, όλο δεν προλάβαινε. Είχε νύφες, είχε πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Δεν έγινε ποτέ εκείνο το ραντεβού. Με είχε στην αναμονή δύο μέρες ότι ‘θα σε πάρω τηλέφωνο να πεταχτείς’. Ποτέ δεν με πήρε, ποτέ δεν πήγα από κοντά».

Οι καταγγελίες σε βάρος της σχεδιάστριας αγγίζουν τις 70 σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, με τη συνολική ζημιά να υπολογίζεται προς το παρόν γύρω στις 30.000 ευρώ.

«Είναι όλα ψέματα»

Από την πλευρά της η σχεδιάστρια ανέφερε πως οι κατηγορίες εις βάρος της είναι απολύτως ψευδείς, συκοφαντικές και στερούνται οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης ή απόδειξης.

Η σχεδιάστρια μόδας παρενέβη ζωντανά στην εκπομπή του MEGA, αμφισβητώντας την αξιοπιστία των καταγγελιών και απορρίπτοντας τις αιτιάσεις των πελατισσών.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής της επικράτησε ένταση, καθώς η επιχειρηματίας διαμαρτυρήθηκε έντονα για τον τρόπο παρουσίασης της υπόθεσης, στρέφοντας τα πυρά της και προς τους δημοσιογράφους. «Με κατηγορείτε χωρίς να έχετε κάνει έρευνα. Οι καταγγελίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι ψέματα», υποστήριξε φανερά εκνευρισμένη.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς σε βάρος της ψευδείς και συκοφαντικούς, ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να καταθέσει αγωγή κατά των γυναικών που την καταγγέλλουν.

«Όλα όσα αναφέρθηκαν απ’ την καταγγέλλουσα και από τον δικηγόρο είναι όλα ψευδή. Δεν υπάρχει καμία απάτη. Η κυρία παρέλαβε το προϊόν της. Είναι αυτό ακριβώς που είχε παραγγείλει και παρουσίασε ψευδώς δήθεν ένα άλλο ότι παρέλαβε. Γι’ αυτό και μέχρι σήμερα δεν έχει επιστρέψει το προϊόν που παρέλαβε. (…) Από το 2013 δραστηριοποιούμαι σε αυτό τη, σε αυτό το επάγγελμα. Έχω πάνω από 5.000 πωλήσεις. Οι 21 πελάτισσες, οι οποίες έχουν διαφωνία δεν είναι περίεργο. Είναι πολύ φυσιολογικό».

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Κρήτη: 20 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε δύο λέμβους (video)

Άγιος Παντελεήμονας: Με δεμένα πόδια η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες ξεκινά η εβδομάδα – Πότε έρχεται βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας