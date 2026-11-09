search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 09:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2026 08:54

Άγιος Παντελεήμονας: Με δεμένα πόδια η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα

09.11.2026 08:54
ptoma_agiospanteleimonas

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με δεμένα πόδια ήταν σύμφωνα με νέες πληροφορίες, το πτώμα της νεαρής γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Η νεαρή γυναίκα ήταν σε εμβρυϊκή στάση, τυλιγμένη με σακούλα και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις τόσο για τις συνθήκες θανάτου όσο και για το πώς η βαλίτσα κατέληξε σε βαλίτσα σε πεζοδρόμιο.

Το πτώμα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ανήκει σε νεαρή γυναίκα αφρικανικής καταγωγής, ύψους περίπου 1.65, η οποία δεν έφερε εμφανείς κακώσεις.

Ωστόσο, λόγω της προχωρημένης σήψης, εκτιμάται ότι ο θάνατός της είχε επέλθει περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Καθοριστικά θεωρούνται τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Δευτέρα (9/11), καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια θανάτου.

Παράλληλα αναμένεται να ληφθεί δείγμα DNA μήως βοηθήσει στην ταυτοποίηση της γυναίκας, που μέχρι στιγμής δεν έχει αναζητήσει κάποιος.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ εκτός από την εγκληματική ενέργεια ερευνάται και το ενδεχόμενο ο θάνατος να συνδέεται με χρήση ουσιών.

Διαβάστε επίσης:

Μαλλιά κουβάρια στη ΝΔ για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης – Σφοδρές αντιδράσεις από Γεωργιάδη και «γαλάζιους» δημάρχους

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες ξεκινά η εβδομάδα – Πότε έρχεται βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας

Ιωάννινα: Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη κλαμπ που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limeniko new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: 20 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε δύο λέμβους (video)

ptoma_agiospanteleimonas
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Με δεμένα πόδια η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Μήνυμα» ΗΠΑ στην Τουρκία – «Σε τέτοια έργα δεν δικαιολογούνται αντιρρήσεις»

akriveia (1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόροι και ακρίβεια για τον πολίτη, «ασυλία» και κέρδη δισ. για τις τράπεζες: Η άνιση μάχη των προμηθειών και της φορολογίας

pania-vissi_karvelas-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια για Βίσση – Καρβέλα: «Μήπως να γράψει ο γιος μου τώρα τραγούδια στην Άννα;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giamali–new
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η διπλή πρωτιά της Γιάμαλη στη μεσημεριανή ζώνη και η ισοπαλία

petilon-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν: «Θα συνεργαστώ με τις Αρχές για να αποδείξω την αθωότητά μου» - Οι οκτώ εταιρείες στο όνομά του και τα χρέη των 595.976 ευρώ (video)

eisenkot-herzog
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Άιζενκοτ – «Αν Νετανιάχου και Σμότριτς θέλουν συνεργασία, μπορούν να έρθουν με εμένα επικεφαλής»

spyros_bibilas
LIFESTYLE

Έκκληση Μπιμπίλα σε δημοσιογράφους για τον Ερρίκο Πετιλόν

7159867 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

«Θρίλερ» στον Άγιο Παντελεήμονα: Χωρίς εμφανή τραύματα η νεκρή που βρέθηκε σε βαλίτσα - Tα πρώτα ευρήματα και τα σενάρια που εξετάζονται

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 09:12
limeniko new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: 20 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε δύο λέμβους (video)

ptoma_agiospanteleimonas
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Με δεμένα πόδια η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Μήνυμα» ΗΠΑ στην Τουρκία – «Σε τέτοια έργα δεν δικαιολογούνται αντιρρήσεις»

1 / 3