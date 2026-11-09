Άγιος Παντελεήμονας: Με δεμένα πόδια η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα

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Με δεμένα πόδια ήταν σύμφωνα με νέες πληροφορίες, το πτώμα της νεαρής γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Η νεαρή γυναίκα ήταν σε εμβρυϊκή στάση, τυλιγμένη με σακούλα και οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις τόσο για τις συνθήκες θανάτου όσο και για το πώς η βαλίτσα κατέληξε σε βαλίτσα σε πεζοδρόμιο.

Το πτώμα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ανήκει σε νεαρή γυναίκα αφρικανικής καταγωγής, ύψους περίπου 1.65, η οποία δεν έφερε εμφανείς κακώσεις.

Ωστόσο, λόγω της προχωρημένης σήψης, εκτιμάται ότι ο θάνατός της είχε επέλθει περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Καθοριστικά θεωρούνται τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Δευτέρα (9/11), καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια θανάτου.

Παράλληλα αναμένεται να ληφθεί δείγμα DNA μήως βοηθήσει στην ταυτοποίηση της γυναίκας, που μέχρι στιγμής δεν έχει αναζητήσει κάποιος.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ εκτός από την εγκληματική ενέργεια ερευνάται και το ενδεχόμενο ο θάνατος να συνδέεται με χρήση ουσιών.

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