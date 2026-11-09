search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 09:13
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.11.2026 08:40

Αννίτα Πάνια για Βίσση – Καρβέλα: «Μήπως να γράψει ο γιος μου τώρα τραγούδια στην Άννα;» (Video)

09.11.2026 08:40
pania-vissi_karvelas-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την Αννίτα Πάνια φιλοξένησε ο Ηλίας Ψινάκης στο «Γηροκομείο» του, στο τελευταίο επεισόδιο της διαδικτυακής του εκπομπής στο YouTube.

Οι δυο τους έκαναν μία απολαυστική κουβέντα χωρίς φίλτρα και γεμάτη αποκαλύψεις, με την παρουσιάστρια να μιλά -μεταξύ άλλων- για τη σχέση με τον έφηβο πια γιο της, Ανδρέα Καρβέλα.

Μάλιστα, η συζήτηση πήγε σε εκείνον με αφορμή την παρουσία του στο set και την αναφορά του Ηλία Ψινάκη στα… hits που έχει γράψει ο νεαρός και τα οποία έχουν γίνει viral στο YouTube.

«Δεν του είπα εγώ να πετάξει το τραγούδι που είχε γράψει. Απλά στο σχολείο, επειδή είχε γράψει κάποια… hits, εκ των οποίων το ένα λεγόταν “Μαθηματικά, σας γ…άνε πέντε γύφτοι”, το άλλο λεγόταν “Κολυμπάω και γ…άω” και το άλλο “Τα α…ίδια μου κουνιούνται και δεν συνεννοούνται” και διάφορα άλλα… με καλέσαν στο σχολείο να μου πουν ότι υπάρχει ένα θέμα με το παιδί», περιέγραψε η Αννίτα Πάνια.

«Λέω “τι θέμα υπάρχει;”. Λέω “είναι καλός μαθητής;”. Μου λένε “ναι”. “Δημιουργεί θέματα στο σχολείο;”. Μου λένε “όχι, το αντίθετο είναι ευγενέστατο παιδί”. Είναι όμως, λένε, κάποια τραγούδια που έχουν κάτι στίχους… τους λέω “εννοείτε το «Μαθηματικά, σας γ…άνε πέντε γύφτοι;»”. Μου λένε ναι. “Μιλάμε για το YouTube”, τους λέω, “δεν έχει να κάνει αυτό με το σχολείο”. Φοράει όμως τη φόρμα του κολεγίου, μου είπαν. “Πληρωμένη την έχουμε, τι πρόβλημα υπάρχει;”, τους απάντησα. “Κοιτάξτε, μάγκες, εμείς έτσι κι αλλιώς του χρόνου θα την κάνουμε από δω, όταν τελειώσει η σχολική χρονιά”» αποκάλυψε η παρουσιάστρια.

«Μήπως να γράψεις για την Άννα τώρα, Αντρέα; Τέλεια ιδέα;» ρώτησε χαριτολογώντας τον γιο της που ήταν στα backstage -με αφορμή τη δημόσια κόντρα που έγινε γνωστή, λίγο καιρό πριν, ανάμεσα στους δυο καλλιτέχνες, με τους παρευρισκόμενους στο πλατό να ξεσπούν σε γέλια.

Διαβάστε επίσης:

Κέιτι Πέρι: Ετοιμάζεται να αποκαλύψει τα μυστικά του «σκοτεινού γάμου» της με τον καταδικασμένο βιαστή Ράσελ Μπραντ;

Λίτσα Διαμάντη: «Ποια είναι αυτή ρε;» – Η ερώτηση στον Χριστοδουλόπουλο όταν τραγούδησε το “Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος” με τη Βίσση

Μάκης Χριστοδουλόπουλος: Έχασε το σπίτι του στην Αιγιάλεια – Βγήκε σε πλειστηριασμό για χρέος 10.000 ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limeniko new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: 20 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε δύο λέμβους (video)

ptoma_agiospanteleimonas
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Με δεμένα πόδια η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Μήνυμα» ΗΠΑ στην Τουρκία – «Σε τέτοια έργα δεν δικαιολογούνται αντιρρήσεις»

akriveia (1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόροι και ακρίβεια για τον πολίτη, «ασυλία» και κέρδη δισ. για τις τράπεζες: Η άνιση μάχη των προμηθειών και της φορολογίας

pania-vissi_karvelas-new
LIFESTYLE

Αννίτα Πάνια για Βίσση – Καρβέλα: «Μήπως να γράψει ο γιος μου τώρα τραγούδια στην Άννα;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giamali–new
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η διπλή πρωτιά της Γιάμαλη στη μεσημεριανή ζώνη και η ισοπαλία

petilon-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερρίκος Πετιλόν: «Θα συνεργαστώ με τις Αρχές για να αποδείξω την αθωότητά μου» - Οι οκτώ εταιρείες στο όνομά του και τα χρέη των 595.976 ευρώ (video)

eisenkot-herzog
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Άιζενκοτ – «Αν Νετανιάχου και Σμότριτς θέλουν συνεργασία, μπορούν να έρθουν με εμένα επικεφαλής»

spyros_bibilas
LIFESTYLE

Έκκληση Μπιμπίλα σε δημοσιογράφους για τον Ερρίκο Πετιλόν

7159867 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

«Θρίλερ» στον Άγιο Παντελεήμονα: Χωρίς εμφανή τραύματα η νεκρή που βρέθηκε σε βαλίτσα - Tα πρώτα ευρήματα και τα σενάρια που εξετάζονται

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.11.2026 09:12
limeniko new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: 20 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε δύο λέμβους (video)

ptoma_agiospanteleimonas
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Με δεμένα πόδια η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Μήνυμα» ΗΠΑ στην Τουρκία – «Σε τέτοια έργα δεν δικαιολογούνται αντιρρήσεις»

1 / 3