Αννίτα Πάνια για Βίσση – Καρβέλα: «Μήπως να γράψει ο γιος μου τώρα τραγούδια στην Άννα;» (Video)

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Την Αννίτα Πάνια φιλοξένησε ο Ηλίας Ψινάκης στο «Γηροκομείο» του, στο τελευταίο επεισόδιο της διαδικτυακής του εκπομπής στο YouTube.

Οι δυο τους έκαναν μία απολαυστική κουβέντα χωρίς φίλτρα και γεμάτη αποκαλύψεις, με την παρουσιάστρια να μιλά -μεταξύ άλλων- για τη σχέση με τον έφηβο πια γιο της, Ανδρέα Καρβέλα.

Μάλιστα, η συζήτηση πήγε σε εκείνον με αφορμή την παρουσία του στο set και την αναφορά του Ηλία Ψινάκη στα… hits που έχει γράψει ο νεαρός και τα οποία έχουν γίνει viral στο YouTube.

«Δεν του είπα εγώ να πετάξει το τραγούδι που είχε γράψει. Απλά στο σχολείο, επειδή είχε γράψει κάποια… hits, εκ των οποίων το ένα λεγόταν “Μαθηματικά, σας γ…άνε πέντε γύφτοι”, το άλλο λεγόταν “Κολυμπάω και γ…άω” και το άλλο “Τα α…ίδια μου κουνιούνται και δεν συνεννοούνται” και διάφορα άλλα… με καλέσαν στο σχολείο να μου πουν ότι υπάρχει ένα θέμα με το παιδί», περιέγραψε η Αννίτα Πάνια.

«Λέω “τι θέμα υπάρχει;”. Λέω “είναι καλός μαθητής;”. Μου λένε “ναι”. “Δημιουργεί θέματα στο σχολείο;”. Μου λένε “όχι, το αντίθετο είναι ευγενέστατο παιδί”. Είναι όμως, λένε, κάποια τραγούδια που έχουν κάτι στίχους… τους λέω “εννοείτε το «Μαθηματικά, σας γ…άνε πέντε γύφτοι;»”. Μου λένε ναι. “Μιλάμε για το YouTube”, τους λέω, “δεν έχει να κάνει αυτό με το σχολείο”. Φοράει όμως τη φόρμα του κολεγίου, μου είπαν. “Πληρωμένη την έχουμε, τι πρόβλημα υπάρχει;”, τους απάντησα. “Κοιτάξτε, μάγκες, εμείς έτσι κι αλλιώς του χρόνου θα την κάνουμε από δω, όταν τελειώσει η σχολική χρονιά”» αποκάλυψε η παρουσιάστρια.

«Μήπως να γράψεις για την Άννα τώρα, Αντρέα; Τέλεια ιδέα;» ρώτησε χαριτολογώντας τον γιο της που ήταν στα backstage -με αφορμή τη δημόσια κόντρα που έγινε γνωστή, λίγο καιρό πριν, ανάμεσα στους δυο καλλιτέχνες, με τους παρευρισκόμενους στο πλατό να ξεσπούν σε γέλια.

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