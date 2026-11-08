Κέιτι Πέρι: Ετοιμάζεται να αποκαλύψει τα μυστικά του «σκοτεινού γάμου» της με τον καταδικασμένο βιαστή Ράσελ Μπραντ;

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Έτοιμη να σπάσει τη σιωπή της για τον πολυσυζητημένο γάμο της με τον Ράσελ Μπραντ φέρεται να είναι η Κέιτι Πέρι, σχεδόν 15 χρόνια μετά τον χωρισμό τους και λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του Βρετανού ηθοποιού και κωμικού για βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mail on Sunday, η 42χρονη τραγουδίστρια εξετάζει το ενδεχόμενο να αποκαλύψει άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής μέσα από μια αυτοβιογραφία και μια σειρά ντοκιμαντέρ, με επίκεντρο τον 14μηνο γάμο της με τον Μπραντ, τον οποίο άνθρωποι από το περιβάλλον της περιγράφουν ως μια ιδιαίτερα σκοτεινή περίοδο.

Πηγές κοντά στην Πέρι υποστηρίζουν ότι η τραγουδίστρια είχε δεχθεί επανειλημμένα προτάσεις τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο επέλεξε να περιμένει την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε συμφωνία.

«Η Κέιτι έχει δεχθεί πολλές προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια για να αφηγηθεί την ιστορία της, αλλά δεν ήθελε να εξετάσει καμία πριν ολοκληρωθεί η δίκη. Έχει πολλά να πει», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα πηγή με γνώση των συζητήσεων.

«Αυτή τη στιγμή εξετάζει μια σειρά τύπου Netflix και μια αυτοβιογραφία. Η ίδια και η ομάδα της βρίσκονται σε ενεργές συζητήσεις. Υπάρχουν πολλά πράγματα για εκείνον τον γάμο που ο κόσμος δεν γνωρίζει. Ήταν μια πολύ σκοτεινή περίοδος της ζωής της», πρόσθεσε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκπρόσωποί της έχουν έρθει σε επαφή με μεγάλες πλατφόρμες streaming, μεταξύ των οποίων το Netflix και το Hulu. Πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποια συμφωνία.

Η καταδίκη του Μπραντ και η πιθανή παρουσία της Πέρι σε ένα από τα περιστατικά

Οι πληροφορίες για τα σχέδια της τραγουδίστριας έρχονται μετά την απόφαση του δικαστηρίου Southwark Crown Court του Λονδίνου, που στις 5 Νοεμβρίου έκρινε τον 51χρονο Ράσελ Μπραντ ένοχο για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 2004 και 2009, ενώ ο ηθοποιός αθωώθηκε για δύο ακόμη κατηγορίες βιασμού και μία απόπειρα άσεμνης επίθεσης. Η ανακοίνωση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

Η Πέρι δεν κλήθηκε να καταθέσει στη δίκη, ωστόσο έγγραφα της προδικασίας, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν μετά την ετυμηγορία, αποκάλυψαν ότι ενδέχεται να βρισκόταν στον χώρο όπου σημειώθηκε μία από τις σεξουαλικές επιθέσεις για τις οποίες καταδικάστηκε ο Μπραντ.

Πρόκειται για περιστατικό του 2009, με θύμα εργαζόμενη του Channel 4. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Μπραντ ζήτησε από τη γυναίκα να του κάνει μασάζ και στη συνέχεια έσπρωξε και πίεσε το κεφάλι του στην περιοχή της βουβωνικής χώρας της, προκαλώντας της έντονη αποστροφή.

Στα σχετικά δικαστικά έγγραφα, ο συνήγορος υπεράσπισης Ίαν Γουίντερ ανέφερε ότι, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, υπήρχαν και άλλα άτομα στο δωμάτιο που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού, «ενδεχομένως και η μελλοντική σύζυγος του κατηγορουμένου, Κέιτι Πέρι».

Η πιθανή παρουσία της τραγουδίστριας δεν έχει επιβεβαιωθεί, ενώ δεν προκύπτει ότι γνώριζε ή αντιλήφθηκε τι ακριβώς είχε συμβεί.

Η υπεράσπιση του Μπραντ ζήτησε να μη γίνει αναφορά στον γάμο του με την Πέρι, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σχέση με τις κατηγορίες. Το αίτημα έγινε δεκτό και η εισαγγελία συμφώνησε να μην αναφερθεί στην τραγουδίστρια.

Η βρετανική Εισαγγελική Υπηρεσία επιβεβαίωσε επίσης ότι η Πέρι δεν προσεγγίστηκε ποτέ από την αστυνομία για να δώσει κατάθεση.

Ο γάμος στην Ινδία και το μήνυμα που έβαλε τέλος στη σχέση

Η Κέιτι Πέρι και ο Ράσελ Μπραντ γνωρίστηκαν το 2009, όταν εκείνος συμμετείχε στα γυρίσματα της ταινίας «Get Him to the Greek».

Ο έρωτάς τους εξελίχθηκε γρήγορα και τον Οκτώβριο του 2010 παντρεύτηκαν στην Ινδία, σε μια εντυπωσιακή τελετή σύμφωνα με την ινδουιστική παράδοση.

Ωστόσο, η σχέση τους αποδείχθηκε σύντομη. Έπειτα από μόλις 14 μήνες γάμου, τον Δεκέμβριο του 2011, ο Μπραντ ανακοίνωσε στην Πέρι ότι ήθελε να χωρίσουν.

Ο τρόπος με τον οποίο της γνωστοποίησε την απόφασή του προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει ότι έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό της λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για προγραμματισμένη εμφάνιση.

Η συναισθηματική της κατάρρευση εκείνη την περίοδο αποτυπώθηκε και στο ντοκιμαντέρ «Katy Perry: Part of Me».

«Ήταν πολύ ελεγκτικός, αλλά μετά έμαθα την πραγματική αλήθεια»

Σε συνέντευξή της στη Vogue το 2013, η τραγουδίστρια είχε μιλήσει με ασυνήθιστη ειλικρίνεια για τη συμπεριφορά του πρώην συζύγου της, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχαν πλευρές της σχέσης τους που επέλεγε να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα.

«Στην αρχή, όταν τον γνώρισα, ήθελε μια ισότιμη σύντροφο. Νομίζω ότι πολλές φορές οι δυναμικοί άνδρες θέλουν μια ισότιμη γυναίκα, αλλά όταν τη βρουν, συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτή την ισότητα», είχε δηλώσει.

Η Πέρι είχε υποστηρίξει ότι ο Μπραντ δυσκολευόταν να αποδεχθεί τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην επαγγελματική της ζωή.

«Δεν του άρεσε το γεγονός ότι εγώ ήμουν το αφεντικό στην περιοδεία. Αυτό πραγματικά με πλήγωνε και ήταν πολύ ελεγκτικό, κάτι που με αναστάτωνε», είχε αναφέρει.

Ωστόσο, η πιο χαρακτηριστική της δήλωση αφορούσε όσα έμαθε μετά τον χωρισμό.

«Ένιωθα μεγάλη ευθύνη για το τέλος της σχέσης μας. Αλλά μετά έμαθα την πραγματική αλήθεια, την οποία δεν μπορώ απαραίτητα να αποκαλύψω, γιατί την κρατώ κλειδωμένη στο χρηματοκιβώτιό μου για μια δύσκολη μέρα».

Η τραγουδίστρια δεν εξήγησε ποτέ δημόσια ποια ήταν αυτή η «αλήθεια», ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να τη συνδέουν με τις σεξουαλικές επιθέσεις για τις οποίες καταδικάστηκε ο πρώην σύζυγός της.

Το βίντεο με τη βέρα και τα σχόλια για τις φοιτήτριες

Λίγες εβδομάδες πριν από τον χωρισμό τους, ο Μπραντ είχε προκαλέσει αντιδράσεις όταν εμφανίστηκε σε βίντεο να βγάζει τη βέρα του και να αστειεύεται για τις γυναίκες που θα συναντούσε κατά τη διάρκεια περιοδείας του σε αμερικανικά πανεπιστήμια.

Στο βίντεο, που είχε αναρτηθεί στον ιστότοπο Nudevista, ο ηθοποιός δήλωνε ότι προετοιμαζόταν για «μια εβδομάδα επανάστασης», αναφερόμενος στις επισκέψεις του σε πανεπιστημιουπόλεις.

Μιλώντας για τις γυναικείες φοιτητικές αδελφότητες, σχολίασε: «Δεν ξέρω τι είναι μια γυναικεία αδελφότητα, πέρα από όσα έχω δει στο διαδίκτυο, όπου μοιάζουν με κάποιου είδους λέσχες σεξ για γυναίκες».

Στη συνέχεια έβγαλε τη βέρα του, αστειευόμενος ότι θα τη φύλαγε «κάπου πολύ, πολύ ασφαλώς» όσο θα βρισκόταν μακριά από το σπίτι. Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε εκληφθεί τότε ως ακόμη μία ένδειξη ότι ο γάμος τους περνούσε σοβαρή κρίση.

Η φωτογραφία στο κρεβάτι που είχε εξοργίσει την τραγουδίστρια

Ανάμεσα στα περιστατικά που είχαν προκαλέσει εντάσεις στη σχέση τους ήταν και η απόφαση του Μπραντ να δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία της Πέρι ενώ μόλις είχε ξυπνήσει, χωρίς μακιγιάζ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, η τραγουδίστρια είχε εξοργιστεί από την ανάρτηση, θεωρώντας ότι παραβίαζε την ιδιωτικότητά της.

Η φωτογραφία αφαιρέθηκε λίγο αργότερα, ωστόσο είχε ήδη προκαλέσει σχόλια και αντιδράσεις.

Η νέα ζωή με τον Τζάστιν Τριντό και η απόφαση να μιλήσει

Μετά τον χωρισμό της από τον Μπραντ, η Πέρι διατηρούσε για περίπου μία δεκαετία σχέση με τον ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη.

Σήμερα βρίσκεται σε σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε επίσημο δημόσιο σχόλιο για την καταδίκη του πρώην συζύγου της.

Το περασμένο καλοκαίρι, πάντως, είχε αφήσει αιχμές για εκείνον, λέγοντας σε θαυμαστές της ότι θα έπρεπε να βρίσκεται «στη φυλακή».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Mail on Sunday, η ολοκλήρωση της δίκης φαίνεται να έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η τραγουδίστρια να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να αφηγηθεί δημόσια όσα έζησε.

Οι συζητήσεις για μια αυτοβιογραφία και μια τηλεοπτική παραγωγή βρίσκονται, κατά τις ίδιες πηγές, σε εξέλιξη, χωρίς να υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για την υλοποίησή τους.

Εκπρόσωποι της Κέιτι Πέρι κλήθηκαν από τη βρετανική εφημερίδα να σχολιάσουν τις πληροφορίες.

Το ερώτημα είναι αν, σχεδόν 15 χρόνια μετά τον χωρισμό, η τραγουδίστρια θα αποφασίσει τελικά να αποκαλύψει όσα είχε υποστηρίξει το 2013 ότι κρατούσε «κλειδωμένα μέσα της».

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