Politico: Με έλλειμμα 7 δισεκατομμύρια ευρώ το ΝΑΤΟ στη στρατιωτική βοήθεια που υποσχέθηκε στην Ουκρανία

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Τα 32 κράτη μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν τον Ιούλιο να παράσχουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία το 2026 και ένα ισοδύναμο ποσό το 2027.

Ωστόσο, η συμμαχία αντιμετωπίζει τώρα ένα έλλειμμα περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, με λιγότερο από δύο μήνες μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες της συμμαχίας, οι οποίοι μίλησαν στο Politico υπό καθεστώς ανωνυμίας ώστε να εκφραστούν ελεύθερα.

Δεν είναι σαφές από πού ακριβώς προέρχεται αυτό το κενό, όμως είναι πιθανό να επηρεάσει την ικανότητα του Κιέβου να αγοράσει ζωτικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των ρωσικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών το προσεχές διάστημα.

Το έλλειμμα έγινε γνωστό λίγο πριν από μια σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 17 Νοεμβρίου, όπου οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αναμένεται να εξετάσουν τρόπους για την ενίσχυση της χρηματοδότησης και την αύξηση της μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία. Ενώ αναμένονται νέες δεσμεύσεις χρηματοδότησης από το ΝΑΤΟ, είναι πιθανό οι σύμμαχοι να μην καταφέρουν να επιτύχουν τον στόχο του τρέχοντος έτους, ανέφεραν οι διπλωμάτες.

Από την πλευρά του, ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, μιλώντας εκ μέρους του οργανισμού, δήλωσε ότι «οι σύμμαχοι συνεχίζουν να παρέχουν ουσιαστική στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία» για την εκπλήρωση της δέσμευσης και «εργάζονται για να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία θα έχει την υποστήριξη που χρειάζεται τώρα και στο μέλλον».

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα καλέσει τους συμμάχους να αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους καθώς η Ρωσία συνεχίζει τις καταστροφικές αεροπορικές επιθέσεις της.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης κεκλεισμένων των θυρών με τους συμμάχους την Πέμπτη, η πρέσβειρα της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, Αλιόνα Γκέτμαντσουκ, τόνισε τη σημασία για την Ουκρανία να εκπληρώσουν οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ τη δέσμευση που ανέλαβαν στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας να παράσχουν στρατιωτική υποστήριξη ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ φέτος.

Στο ίδιο πνεύμα και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ζήτησε επίσης από τους συμμάχους να αναζητήσουν περισσότερα χρήματα: «Με τον χειμώνα να έρχεται και με την επιθετικότητα της Ρωσίας να είναι αμείλικτη, οι σύμμαχοι πρέπει να κάνουν περισσότερα, ειδικά για την υποστήριξη της αεράμυνας», δήλωσε κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στο Ταλίν.

Τα χρήματα που λείπουν υπογραμμίζουν τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συμμαχικές κυβερνήσεις στη συνέχιση της χρηματοδότησης της Ουκρανίας. Οι ΗΠΑ, που κάποτε ήταν ο κύριος δωρητής, έχουν σταματήσει σχεδόν κάθε νέα συνεισφορά από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Αυτό έχει αφήσει τις ευρωπαϊκές χώρες ως βασικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας. Ωστόσο, πολλές πρωτεύουσες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις, ενώ χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και οι σκανδιναβικές χώρες ζητούν από άλλες χώρες να δώσουν περισσότερα.

Η χρηματοδότηση του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία διοχετεύεται συνήθως σε προγράμματα μη θανατηφόρας βοήθειας της συμμαχίας, αλλά και στον Κατάλογο Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων για την Ουκρανία, βάσει του οποίου οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι αγοράζουν για το Κίεβο κρίσιμα αμερικανικά όπλα, όπως αναχαιτιστικά συστήματα πυραύλων Patriot.

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