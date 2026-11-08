Ροζ σκάνδαλο με άρωμα κατασκοπείας στην Nvidia: Η γυναίκα που φέρεται να τον πλησίασε ερωτικά για να κλέψει πληροφορίες για λογαριασμό της Κίνας

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Ένα θρίλερ με φόντο τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες και μια φερόμενη ερωτική σχέση βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, με πρωταγωνιστή τον ισχυρό άνδρα της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού φέρεται να είχε αναπτύξει στενή, ακόμη και ερωτική, σχέση με γυναίκα επιχειρηματικό στέλεχος, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, είχε στρατολογηθεί από τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δεν αφορά απλώς την προσωπική ζωή ενός δισεκατομμυριούχου. Η Nvidia βρίσκεται στην καρδιά της παγκόσμιας κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη, με τους πανίσχυρους επεξεργαστές της να αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτημα για κυβερνήσεις και επιχειρήσεις. Επομένως, οποιαδήποτε πιθανότητα πρόσβασης τρίτων σε ευαίσθητες πληροφορίες ή άσκησης επιρροής στον επικεφαλής της εταιρείας προκαλεί συναγερμό στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η γυναίκα, με το όνομα Αλις Χουάνγκ, φέρεται να είχε αναπτύξει ερωτική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ. Τα δημοσιεύματα, ωστόσο, δεν παρουσιάζουν όλες τις λεπτομέρειες ως επιβεβαιωμένα γεγονότα, ενώ η Nvidia απορρίπτει κατηγορηματικά ότι υπήρξε κάτι περισσότερο από συνηθισμένη επαγγελματική επαφή.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς προανήγγειλε έρευνα, εκφράζοντας ανησυχία για τις σχέσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση, τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών και τους ισχυρούς παράγοντες της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης.

Από τις επαγγελματικές επαφές στις υποψίες για κατασκοπεία

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στις 29 Οκτωβρίου, όταν οι New York Times αποκάλυψαν ότι η Αλις Χουάνγκ, στέλεχος της εταιρείας Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη, είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να την παρακολουθούσαν, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι διευκόλυνε τη διοχέτευση προηγμένων μικροεπεξεργαστών προς την Κίνα, παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές.

Δύο ημέρες αργότερα, η Wall Street Journal μετέφερε ότι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, της Σιγκαπούρης και της Ταϊβάν είχαν ενδείξεις πως η επιχειρηματίας ενδέχεται να συνδεόταν με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες. Στις 5 Νοεμβρίου, τρεις Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι επιτροπών της αμερικανικής Βουλής ζήτησαν από τον Χουάνγκ να δώσει εξηγήσεις για τις επαφές του με τη συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά και να ενημερώσει για τα πρωτόκολλα ασφαλείας της Nvidia.

Η πιο εντυπωσιακή διάσταση ήρθε στις 6 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα των New York Times, το οποίο βασίστηκε σε πληροφορίες για υπόμνημα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Αλις Χουάνγκ φέρεται να είχε στρατολογηθεί από το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας με αποστολή να συγκεντρώνει πληροφορίες για τον επικεφαλής της Nvidia. Οι Financial Times προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, αναφέροντας ότι η σχέση τους ήταν ερωτική.

Ο φερόμενος στόχος της επιχείρησης δεν περιοριζόταν στη συλλογή πληροφοριών. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η γυναίκα επιδίωκε να επηρεάσει τον Τζένσεν Χουάνγκ, ώστε εκείνος να ασκήσει πιέσεις σε Αμερικανούς αξιωματούχους για τη χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων μικροεπεξεργαστών προς την Κίνα. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είχε ενημερωθεί για τις σχετικές πληροφορίες.

Η Nvidia, από την πλευρά της, επιμένει ότι οι επαφές του διευθύνοντος συμβούλου της με την Αλις Χουάνγκ ήταν απολύτως συνηθισμένες στο πλαίσιο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων. Υποστηρίζει επίσης ότι δεν διακινήθηκαν εμπορικά απόρρητα ή πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Το Πεκίνο έχει επίσης απορρίψει τις κατηγορίες περί εμπλοκής του σε επιχείρηση κατασκοπείας.

Πλέον, η υπόθεση απειλεί να εξελιχθεί σε μείζον πολιτικό και επιχειρηματικό ζήτημα, καθώς το Κογκρέσο ζητά απαντήσεις για το ενδεχόμενο πρόσβασης της Κίνας σε ευαίσθητες τεχνολογικές πληροφορίες.

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