ΗΠΑ: Παρίσταναν CEO και δικηγόρους με AI και άρπαξαν 129 εκατομμύρια δολάρια – Η καλοστημένη απάτη και οι ύποπτες μεταφορές χρημάτων στην Ελλάδα

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Συνελήφθησαν τρεις άνδρες που κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για να υποδυθούν υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και δικηγόρους, αποσπώντας περισσότερα από 129 εκατομμύρια δολάρια από εταιρείες σε διάφορες χώρες.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, οι κατηγορούμενοι αξιοποιούσαν τεχνολογία AI για να αλλοιώνουν φωνές και εικόνες, πείθοντας εργαζομένους να πραγματοποιούν μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσα από κατηγορητήριο που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές δικαστικές Αρχές. Οι τρεις συλληφθέντες είναι οι Τζέικομπ Σόαλ, Σαρόν Χαζάν και Γκι Σιτρίτ, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης επιχειρήσεων από το 2024 έως το 2026.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της Νέας Υόρκης, οι Σόαλ και Χαζάν συνελήφθησαν στην Ισπανία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ ο Σιτρίτ εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο.

Πώς λειτουργούσε η απάτη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει μια μέθοδο εξαπάτησης που βασιζόταν στην πλαστοπροσωπία και στην αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Αρχικά, οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν ως διευθύνοντες σύμβουλοι ή άλλα υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, προσεγγίζοντας εργαζομένους και ζητώντας τη συνδρομή τους για την ολοκλήρωση δήθεν εμπιστευτικών οικονομικών συναλλαγών.

Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους, χρησιμοποιούσαν τεχνολογία που τους επέτρεπε να μιμούνται τη φωνή και την εικόνα πραγματικών στελεχών. Στη συνέχεια, καθοδηγούσαν τους υπαλλήλους να επικοινωνήσουν με δικηγόρους μεγάλου διεθνούς δικηγορικού γραφείου, οι οποίοι υποτίθεται ότι είχαν αναλάβει τη διαχείριση των συγκεκριμένων συναλλαγών.

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πίσω από τους υποτιθέμενους νομικούς βρίσκονταν και πάλι οι ίδιοι οι απατεώνες, οι οποίοι παρουσιάζονταν ως δικηγόροι και έδιναν οδηγίες για τη μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών.

Με αυτόν τον τρόπο, οι εργαζόμενοι πείθονταν ότι εκτελούσαν νόμιμες εντολές της διοίκησης των εταιρειών τους, ενώ στην πραγματικότητα κατέθεταν χρήματα σε λογαριασμούς που υποδείκνυαν οι κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, οι τρεις άνδρες και οι συνεργοί τους κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά περισσότερα από 129 εκατομμύρια δολάρια από επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταφορές χρημάτων και σε ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο δίκτυο των τραπεζικών μεταφορών που φέρονται να χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι περιλαμβανόταν και η Ελλάδα.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, οι εργαζόμενοι που εξαπατούνταν λάμβαναν οδηγίες να μεταφέρουν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάφορες χώρες.

Μεταξύ αυτών ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σιγκαπούρη, η Αυστρία, η Σλοβακία και η Κίνα. Μετά την ολοκλήρωση των μεταφορών, τα χρήματα μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα, σε μια προσπάθεια να αποκρύψουν την προέλευσή τους και του ελέγχου των παράνομων εσόδων, τα οποία στη συνέχεια διανέμονταν μεταξύ των κατηγορουμένων και των συνεργών τους.

Τα ψευδώνυμα «Rocky Balboa» και «Superman Cash»

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι δύο από τους κατηγορούμενους χρησιμοποιούσαν διαφορετικές ταυτότητες και ψευδώνυμα κατά τη δράση τους.

Ο Τζέικομπ Σόαλ εμφανιζόταν, μεταξύ άλλων, με τα ονόματα «Seba Clarke» και «Rocky Balboa», ενώ ο Σαρόν Χαζάν χρησιμοποιούσε τα ψευδώνυμα «Superman Cash», «Fat Boy» και «Ron».

Τα συγκεκριμένα ονόματα περιλαμβάνονται στα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι αμερικανικές Αρχές σχετικά με την υπόθεση.

Με αφορμή την αποκάλυψη της υπόθεσης, η Αμερικανίδα εισαγγελέας Τζέιμι ΜακΝτόναλντ επισήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαθέτει σημαντικές δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που επιδιώκουν εγκληματικούς σκοπούς.

Σε βάρος των τριών ανδρών έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη απάτης μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για συνωμοσία με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για διακεκριμένη κλοπή ταυτότητας.

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