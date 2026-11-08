Ανάρτηση Καρανίκα κατά Τσίπρα: «Προσβάλει την Αριστερά με τα καπρίτσια του» – Συμφωνεί ο… Γεωργιάδης και αναδημοσιεύει

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Σκληρά λόγια έγραψε ο άλλοτε στενός φίλος και σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, με αφορμή την παρουσία του σε διαδήλωση στο Παρίσι. Μάλιστα, την ανάρτησή του αυτή, αναδημοσίευσε ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος εμφανίζεται να… συμφωνεί.

Μεταξύ άλλων ο Νίκος Καρανίκας, αναφέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας «έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και προσβάλει την Αριστερά με τα καπρίτσια του». «Ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει με όσα γράφει στην ανάρτησή του αυτή ο κ. Νίκος Καρανίκας;» σχολιάζει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο Νίκος Καρανίκας, που στην ανάρτησή του δίνει «τρεις δωρεάν συμβουλές στον Τσιπρα», γράφει μεταξύ άλλων ότι όταν πηγαίνουμε σε μια τέτοια διαδήλωση «δεν παίρνουμε μαζί μας την καλή μας και ακριβή μας τσάντα ούτε το πανάκριβο καινούργιο μας μπουφάν και μάλιστα λίγες μέρες από την λεηλασία της Louis Vuitton».

Τώρα στα σοβαρά ποιος σοβαρός άνθρωπος μπορεί να διαφωνήσει με όσα γράφει στην ανάρτησή του αυτή ο κ. Νίκος Καρανίκας για τον @atsipras



«Τρεις δωρεάν συμβουλές στον Τσιπρα



Α]

Όταν πάμε σε διαδήλωση και μάλιστα σε ξένη χώρα που δεν γνωρίζουμε συνήθειες και συμπεριφορές του… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 8, 2026

«Άραξε με την οικογένεια σου και την ελάχιστη αξιοπρέπεια που σου έμεινε και ζήσε την ζωάρα σου» τονίζει σε άλλο σημείο ο Νίκος Καρανίκας, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να αναπαράγει την ανάρτηση, συμφωνώντας.

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