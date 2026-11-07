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07.11.2026 20:55

Κουφονικολάκου: «Η κυβέρνηση αγχώθηκε με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στις γαλλικές κινητοποιήσεις»

07.11.2026 20:55
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Σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεώνη Κουφονικολάκου υποστηρίζει ότι «ο κ. Παύλος Μαρινάκης προφανώς αγχώθηκε με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στις γαλλικές κινητοποιήσεις βάλθηκε να μας πείσει με ‘στοιχεία’ ότι οι Έλληνες ζουν καλύτερα από τους Γάλλους. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στο άγχος του τα μπέρδεψε…

Μας είπε ότι το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε 13%, έναντι 6,2% στη Γαλλία. Δεν μας είπε ότι παραμένουμε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ με όρους αγοραστικής δύναμης.

Μας είπε ότι οι καθαρές αποδοχές αυξήθηκαν 42,3%. Ονομαστικά. Δεν μας είπε ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα δεν έχουν καν επιστρέψει στα επίπεδα του 2019. Επτά χρόνια μετά, ο μισθός αγοράζει λιγότερα απ’ όσα αγόραζε όταν ανέλαβαν. Η ακρίβεια έφαγε κάθε αύξηση και η κυβέρνηση απλώς παρακολουθούσε.

Μας είπε ότι το χρέος μειώθηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ. Δεν μας είπε ότι αυξήθηκε ονομαστικά ούτε ότι εξακολουθούμε να έχουμε το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην ΕΕ. Ούτε βέβαια ότι, η Ελλάδα έχει χρέος ΑΕΠ 140,8%, έναντι του 119,1% της Γαλλίας. ‘Αρα χρωστά αναλογικά πολύ περισσότερα από τη Γαλλία που τόσο πρόθυμα επικαλείται.

Μας μίλησε και για την ανεργία. Η μεγάλη πτώση της ανεργίας έγινε το 2015-2019, από το 24,6% στο 17,4%, στα χρόνια που στη ΝΔ αποκαλούν ‘καταστροφικά’. Η Ελλάδα όμως σήμερα έχει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην Ε.Ε. Και για τις συνθήκες εργασίας, δεν λένε κουβέντα.

Η Ελλάδα είναι πρώτη στην ΕΕ στις πολύωρες εργασίες. Οι αμοιβές της εργασίας αντιστοιχούν μόλις στο 36,2% του ΑΕΠ στην Ελλάδα έναντι 48% στην ΕΕ και 51,5% στη Γαλλία. Και το 49% των εργαζομένων στην Ελλάδα, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, δηλώνει ότι έχει βιώσει άγχος, ή κατάθλιψη που σχετίζεται με την εργασία.

Αφού όμως η σύγκριση με τη Γαλλία σάς ενοχλεί τόσο κύριε Μαρινάκη, ορίστε μερικά ακόμη στοιχεία της Eurostat:

– Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης: Ελλάδα 68, τελευταία μαζί με τη Βουλγαρία. Γαλλία 98.

– Το 87,1% των πολιτών στην Ελλάδα δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Πρώτη θέση στην ΕΕ.

– Το 26,4% ξοδεύει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγη, τριπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρώτη θέση στην ΕΕ.

– Το 18,1% δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του. Πρώτη θέση στην ΕΕ.

– Το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα είναι στις τελευταίες θέσεις της Ένωσης.

– Το 27,5% σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Στη δεύτερη χειρότερη θέση δίπλα στη Βουλγαρία».

Και η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ καταλήγει:

«Ο κ. Τσίπρας, όπως είπατε, δεν πήγε στο Παρίσι ως τουρίστας. Πήγε ως πρώην πρωθυπουργός που ξέρει τι σημαίνει να μη φτάνει ο μισθός ως το τέλος του μήνα. Αν η σύγκριση σάς φέρνει σε δύσκολη θέση, λυπούμαστε. Το πρόβλημά σας δεν είναι η σύγκριση, είναι η πραγματικότητα.

Σε ένα μόνο θα συμφωνήσουμε κύριε Μαρινάκη: στις θυσίες του ελληνικού λαού. Θυσίες που προσβάλλετε κάθε φορά που προσπαθείτε, αδέξια και θλιβερά, να τον πείσετε ότι ζει καλά».

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