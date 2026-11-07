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07.11.2026 20:33

O Τραμπ διέταξε έρευνα για «απειλές και εκβιασμούς Ρεπουμπλικάνων από Δημοκρατικούς»

07.11.2026 20:33
trump

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Σφοδρή επίθεση κατά των Δημοκρατικών εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τους για απειλές και εκβιαστικές πρακτικές σε βάρος στελεχών της κυβέρνησής του, Ρεπουμπλικανών και πολιτικών υποστηρικτών τους, ενώ ανακοίνωσε ότι δίνει εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει τις καταγγελίες του.

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, υποστήριξε ότι οι Δημοκρατικοί απειλούν με διαδικασίες καθαίρεσης και άλλες κυρώσεις διάφορα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά το γεγονός ότι, όπως ισχυρίζεται, δεν έχουν διαπραχθεί αδικήματα που να δικαιολογούν τέτοιες ενέργειες.

Νέο μέτωπο Τραμπ με τους Δημοκρατικούς: «Απειλούν και εκβιάζουν Ρεπουμπλικανούς» - Διέταξε έρευνα

«Πρόκειται για εκβιασμό στο υψηλότερο επίπεδο και θα πρέπει να λογοδοτήσουν γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης ότι οι Δημοκρατικοί απειλούν με φυλάκιση και άλλες ποινές χρηματοδότες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αποκλειστικά και μόνο λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για ανθρώπους που συγκαταλέγονται στους «πιο αξιοσέβαστους στον κόσμο», οι οποίοι στοχοποιούνται επειδή είναι Ρεπουμπλικανοί ή υποστηρίζουν το κόμμα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Δημοκρατική γερουσιαστή του Μίσιγκαν, Ελίσα Σλότκιν, την οποία κατηγόρησε ότι επιδιώκει να στραφεί εναντίον νέων ανθρώπων που ασπάζονται τις αξίες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, η Σλότκιν έχει δηλώσει ότι θα στοχοποιήσει ακόμη και όσους νέους δείχνουν την παραμικρή συμπάθεια προς τους Ρεπουμπλικανούς.

«Αυτοί που θα έπρεπε να φυλακιστούν είναι οι εκβιαστές και οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να ξυπνήσουν, και μάλιστα γρήγορα», ανέφερε.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ υποστήριξε ότι στελέχη των Δημοκρατικών έχουν αποστείλει απειλητικές επιστολές σε πολλούς ανθρώπους, τους οποίους χαρακτήρισε αθώους.

Κλείνοντας, ανακοίνωσε ότι ζητά την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Δικαιοσύνης: «Με την παρούσα δήλωση, δίνω εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει αμέσως αυτή την εγκληματική πράξη» έγραψε.

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