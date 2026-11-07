search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.11.2026 21:20
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.11.2026 19:57

Συνομιλία Τραμπ με Ερντογάν: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

07.11.2026 19:57
trump erdogan

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία συζήτησαν μεταξύ άλλων τις διμερείς σχέσεις, την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ενώ ο Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία Άγκυρας και Ουάσινγκτον θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί το επόμενο διάστημα.

Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε επίσης ότι θα καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να δοθεί νέα ώθηση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ερντογάν να υπογραμμίζει την ανάγκη να τερματιστεί η αντιπαράθεση. Όπως ανέφερε, η Τουρκία θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης.

Στη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκε και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι εντεινόμενες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου θα έχουν θετική κατάληξη.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των επαφών τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία.

Διαβάστε επίσης:

Φρίκη στην Ισπανία: Νεογέννητο βρέθηκε νεκρό σε καταψύκτη – Πιθανό να πέθανε πριν από 20 χρόνια

Γαλλία: Εισαγγελική έρευνα για πιθανή εμπλοκή ξένων δυνάμεων στις απειλές για βόμβες σε αεροδρόμια

«Stop Dirty Data Centres» – Πανευρωπαϊκό κίνημα κατά των ανεξέλεγκτων εταιριών τεχνολογίας: Επεισόδια σε εργοτάξιο της Microsoft στο Άμστερνταμ με 200 συλλήψεις (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paraguay proedros (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Παραγουάη: Η Γενική Εισαγγελία διέταξε την φυλάκιση του καθαιρεθέντα προέδρου Πένια

koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου: «Η κυβέρνηση αγχώθηκε με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στις γαλλικές κινητοποιήσεις»

YPEX1906
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για το μακελειό στην Πολωνία: «Βαθιά θλίψη για το τραγικό περιστατικό στην Κρακοβία»

galliaEpeisodia
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επεισόδια στη Γαλλία: Συγκρούσεις με την αστυνομία και δακρυγόνα σε Παρίσι, Μπορντό και Λιόν – 250.000 άνθρωποι στους δρόμους (Video)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ διέταξε έρευνα για «απειλές και εκβιασμούς Ρεπουμπλικάνων από Δημοκρατικούς»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
noutela-1
CUCINA POVERA

Πανεύκολη μους νουτέλα με 2 υλικά

ypex_0211_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H Αθήνα απαντά στην τουρκική NAVTEX: Οι έρευνες του γαλλικού σκάφους θα προχωρήσουν, το διεθνές δίκαιο είναι σαφές - Δεν δώσαμε άδεια, λέει η Άγκυρα

opados-oaka
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οπαδός του Παναθηναϊκού πήδηξε στην τάφρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Video)

fidan
ΚΟΣΜΟΣ

Χακάν Φιντάν: «Το ζήτημα με τις NAVTEX για το καλώδιο έχει επιλυθεί» - Το σχόλιο της Αθήνας

powerball
ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Υπερτυχερός κέρδισε 847 εκατ. δολάρια - Πόσα θα του μείνουν μετά τους φόρους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.11.2026 21:18
paraguay proedros (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Παραγουάη: Η Γενική Εισαγγελία διέταξε την φυλάκιση του καθαιρεθέντα προέδρου Πένια

koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου: «Η κυβέρνηση αγχώθηκε με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στις γαλλικές κινητοποιήσεις»

YPEX1906
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για το μακελειό στην Πολωνία: «Βαθιά θλίψη για το τραγικό περιστατικό στην Κρακοβία»

1 / 3