Συνομιλία Τραμπ με Ερντογάν: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία συζήτησαν μεταξύ άλλων τις διμερείς σχέσεις, την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ενώ ο Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία Άγκυρας και Ουάσινγκτον θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί το επόμενο διάστημα.

Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε επίσης ότι θα καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να δοθεί νέα ώθηση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ερντογάν να υπογραμμίζει την ανάγκη να τερματιστεί η αντιπαράθεση. Όπως ανέφερε, η Τουρκία θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης.

Στη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκε και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα ότι οι εντεινόμενες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου θα έχουν θετική κατάληξη.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των επαφών τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία.

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