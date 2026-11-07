Τροχαίο με σύγκρουση δύο οχημάτων στον Κηφισό – Κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά

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Τροχαίο ατύχημα συνέβη λίγο νωρίτερα στη Λεωφόρο Κηφισού, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες για άγνωστο προς το παρόν λόγο δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος του Περιστερίου με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία από το ύψος της οδού Λασκαράτου.

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