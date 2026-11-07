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07.11.2026 17:02

Ιεράπετρα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία της Χρυσής

07.11.2026 17:02
Limeniko

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Η εύρεση μίας σορού κινητοποίησε τις αρχές οι οποίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να συνδέεται με το περιστατικό ναυαγίου που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας.

Σορός ατόμου εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου (7/11) σε παραλία της νήσου Χρυσής στην Ιεράπετρα προκαλώντας συναγερμό στις λιμενικές αρχές. Το Λιμενικό εξετάζει το ενδεχόμενο το μακάβριο εύρημα να συνδέεται με ναυάγιο λέμβου που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας, σύμφωνα με το neakriti.

Κατά την ίδια πηγή, σύμφωνα με μαρτυρία ενός διασωθέντα η λέμβος στην οποία επέβαινε μαζί με άλλους μετανάστες βυθίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, κοντά στη Χρυσή. Η περισυλλογή της σορού δεν έχει καταστεί ακόμη δυνατή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εμποδίζουν τα πλωτά σκάφη του Λιμενικού να φτάσουν στο σημείο.

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