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08.11.2026 13:40

Άφησε τα ηλεκτρικά, έπιασε τα άλογα – Ο Μητσοτάκης οδήγησε Porsche για την… εμπειρία (Photos/Video)

08.11.2026 13:40
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Από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα… 420 άλογα μιας Porsche πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρέθηκε -το πρωί της Κυριακής- στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών.

Φορώντας κράνος, ο πρωθυπουργός κάθισε πίσω από το τιμόνι μιας κόκκινης Porsche 718 Cayman GT4, με ατμοσφαιρικό εξακύλινδρο κινητήρα 4,0 λίτρων και απόδοση 420 ίππων.

Πέρα, όμως, από τα γκάζια, η επίσκεψη είχε και πολιτικό περιεχόμενο, αφού ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι έχουν εξασφαλιστεί πρόσθετοι πόροι άνω των 11 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση, την επέκταση και την πιστοποίηση του Αυτοκινητοδρομίου, με στόχο να γίνει η καλύτερη πίστα αγώνων στα Βαλκάνια.

Όπως ανέφερε, η επένδυση αναμένεται να ενισχύσει την τοπική οικονομία, προσελκύοντας επισκέπτες από την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες, ενώ έστειλε και σαφές μήνυμα για την οδική ασφάλεια: «Να τρέχουμε σε πίστες με ασφάλεια κι όχι στους δρόμους».

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη λειτουργία οργανωμένων πιστών με την καλλιέργεια μιας νέας οδηγικής κουλτούρας, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων έχει ήδη αποδώσει αποτελέσματα. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι θα παρακολουθεί προσωπικά την πορεία του έργου, σημειώνοντας πως τα χρήματα έχουν εξασφαλιστεί και τα γραφειοκρατικά εμπόδια που απομένουν θα αντιμετωπιστούν άμεσα.

Κλείνοντας, δεν παρέλειψε να αστειευτεί για τα μαλλιά του, τα οποία, όπως είπε, ανακατεύτηκαν μετά τη βόλτα με αγωνιστικό αυτοκίνητο και επαγγελματία οδηγό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την πίστα πολύ ωραία και φιλική ακόμη και για ερασιτέχνες οδηγούς, προσθέτοντας ότι η αναβάθμισή της θα προσελκύσει τόσο επαγγελματίες όσο και φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

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