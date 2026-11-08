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ΚΟΣΜΟΣ

08.11.2026 13:19

Μακελείο στη Πολωνία: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες – Κρακοβία: «Ακούσαμε περίπου 20 πυροβολισμούς»

08.11.2026 13:19
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Αυτόπτες μάρτυρες της χθεσινής ένοπλης επίθεσης στην Κρακοβία της Πολωνίας περιέγραψαν τις στιγμές τρόμου που έζησαν, όταν άκουσαν τους πυροβολισμούς και έτρεξαν να αναζητήσουν καταφύγιο. 

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης εισήλθε με το όχημά του στην κεντρική πλατεία της πόλης και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως.

«Περπατούσαμε προς το κατάστημα όταν ακούσαμε πυροβολισμούς. Γυρίσαμε και είδαμε τον κόσμο να αρχίζει να τρέχει. Οι τουρίστες από άλλες χώρες δεν καταλάβαιναν τι συνέβαινε», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως Αλεξάντερ, στο πολωνικό μέσο ενημέρωσης Fakt.

«Ακούσαμε περίπου 20 πυροβολισμούς», πρόσθεσε. Όπως περιέγραψε, «έτρεξα μέσα στο κατάστημα, η γυναίκα έκλεισε την πόρτα και περιμέναμε για λίγο».

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοιο πανικό. Οι άνθρωποι έτρεχαν μέσα στα καταστήματα για να κρυφτούν», ανέφερε. Η Κέιτλιν Σάσμπι από το Νιούκαστλ ταξίδεψε στην πόλη το Σάββατο και δήλωσε ότι άκουσε τους πυροβολισμούς από το δωμάτιο του ξενοδοχείου της.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, αλλά δεν καταλάβαμε τι συνέβαινε μέχρι να δεχθούμε τηλεφώνημα από το ξενοδοχείο, με το οποίο μας επιβεβαίωσαν ότι είχε σημειωθεί ένοπλη επίθεση», δήλωσε στο BBC.

Όπως ανέφερε, αστυνομικοί βρίσκονταν έξω από το ξενοδοχείο και είχαν προχωρήσει στον αποκλεισμό του δρόμου.

«Άρχισε να γεμίζει το πολυβόλο του»

Ορισμένοι αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο τηλεοπτικό δίκτυο TV Republika ότι είδαν ένα μαύρο αυτοκίνητο να φτάνει στην κεντρική πλατεία.

«Είδα τον άνδρα. Άρχισε να γεμίζει το πολυβόλο του», δήλωσε ένας μάρτυρας στον τηλεοπτικό σταθμό. «Δεν νομίζω ότι πυροβολούσε στα τυφλά. Επρόκειτο για στοχευμένους πυροβολισμούς.

Φορούσε κάτι σαν αστυνομική μάσκα και προστατευτικά γυαλιά. Στη συνέχεια πυροβόλησε προς την εκκλησία και διέφυγε προς την οδό Γκρόντζκα. Όλοι έτρεχαν να απομακρυνθούν, ακόμη και οι άνθρωποι που βρίσκονταν στις άμαξες με τα άλογα», πρόσθεσε.

Ένας ακόμη άνδρας περιέγραψε πώς αρκετοί άνθρωποι αναζήτησαν καταφύγιο μέσα σε αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να προστατευτούν από τους πυροβολισμούς.

«Είδα πυροβολισμούς να πέφτουν από το παράθυρο του οδηγού και να βγαίνει καπνός», δήλωσε στην ιστοσελίδα Interia ένας άνδρας, ο οποίος συστήθηκε ως Κόνραντ.

«Έτρεξα στο αστυνομικό τμήμα που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία. Όταν μπήκα μέσα, ήταν γεμάτο με ανθρώπους που κρύβονταν στο πάτωμα», περιέγραψε.

«Αν είχαμε φτάσει δύο λεπτά νωρίτερα, μπορεί να μας είχαν πυροβολήσει»

Ένας 67χρονος άνδρας, με το όνομα Γιούλεκ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι γλίτωσε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από τα πυρά του δράστη.

Ο Γιούλεκ είδε ένα σκούρο αυτοκίνητο να εμφανίζεται ξαφνικά, πριν ο οδηγός αρχίσει να πυροβολεί εναντίον μιας ομάδας ανθρώπων και στη συνέχεια απομακρυνθεί.

«Αν είχαμε φτάσει δύο λεπτά νωρίτερα, μπορεί να μας είχαν πυροβολήσει», δήλωσε.

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