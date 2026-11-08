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08.11.2026 13:13

Ιστορίες ακροδεξιάς τρέλας: Στο εδώλιο οι ηγέτες του «Βασιλείου της Γερμανίας» για παράλληλες κρατικές δομές και δικό τους τραπεζικό σύστημα

08.11.2026 13:13
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Τέσσερις φερόμενοι ως ηγέτες της απαγορευμένης ακροδεξιάς οργάνωσης «Βασίλειο της Γερμανίας» (Königreich Deutschland) βρίσκονται από την Πέμπτη στο εδώλιο ενώπιον του Ανώτερου Περιφερειακού Δικαστηρίου του Ντίσελντορφ. Η οργάνωση αποτελεί μέρος του κινήματος συνωμοσιολόγων «Πολίτες του Ράιχ» (Reichsbürger), το οποίο αμφισβητεί τη νομιμότητα της μεταπολεμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Οι γερμανικές αρχές απαγόρευσαν το «Βασίλειο της Γερμανίας» τον Μάιο του 2025, έπειτα από 10 χρόνια παρακολούθησης των παράνομων δραστηριοτήτων του με βασικό στόχο την κατάλυση της συνταγματικής, δημοκρατικής τάξης στη Γερμανία με πραξικόπημα.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο αυτοαποκαλούμενος «Βασιλιάς» Πέτερ Φίτσεκ, κρατούνται προφυλακισμένοι και αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για άλλα αδικήματα, όπως πλαστογραφία και φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ.

Στόχος η αποκατάσταση του Ράιχ του 1871

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία κατηγορεί τον Φίτσεκ και τους συγκατηγορουμένους του ότι επιχείρησαν να αντικαταστήσουν τη γερμανική δημοκρατία με ένα δικό τους αντιδημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχαν μάλιστα δημιουργήσει «παράλληλες κρατικές δομές», όπως δικό τους τραπεζικό και ασφαλιστικό σύστημα, καθώς και ένα παράνομο «ληξιαρχείο» που εξέδιδε πλαστά ή ανύπαρκτα επίσημα έγγραφα ταυτότητας.

Κατά την επιχείρηση εξάρθρωσης της οργάνωσης, εκατοντάδες αστυνομικοί πραγματοποίησαν εφόδους σε 15 ακίνητα σε ολόκληρη τη Γερμανία. Σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο Εσωτερικών, κατασχέθηκε σωρεία στοιχείων που αποδεικνύουν τους πρόδηλα αντικοινοβουλευτικούς και αντισυνταγματικούς στόχους της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις Αρχές η ομάδα αποκτούσε μεγάλες εκτάσεις γης μέσω δωρεών, επιδιώκοντας να δημιουργήσει δική της «επικράτεια» εντός της Γερμανίας. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι ηγέτες της οργάνωσης φιλοδοξούσαν να επεκτείνουν την επικράτειά τους έως τα σύνορα της Γερμανικής Αυτοκρατορίας του 1871. Κατά τον χρόνο της απαγόρευσής του, το «Βασίλειο της Γερμανίας» εκτιμάται ότι αριθμούσε περίπου 1.000 οπαδούς.

Πηγή: DW

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