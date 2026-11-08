Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα 600.000 άνθρωποι μετά από ρωσικό «χτύπημα» στην περιφέρεια Ντνιπροπετόφσκ

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Ρωσική νυχτερινή επίθεση σε ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια Ντνιπροπετόφσκ στην ανατολική Ουκρανία είχε ως αποτέλεσμα περισσότεροι από 600.000 κάτοικοι να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας DTEK.

«Σημαντικές ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή υπέστησαν ζημιές σε νυχτερινή επίθεση», ανακοίνωσε η εταιρία σε ανάρτηση στο Telegram.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ενεργειακές υποδομές που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός καθώς και πλοίο με εμπορευματοκιβώτια που μετέφερε όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, στη νοτιοδυτική Ουκρανία.

Η Ρωσία είχε πλήξει ενεργειακό υποσταθμό στην ουκρανική περιφέρεια Ζίτομιρ, που τροφοδοτεί με ρεύμα την αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα το υπουργείο.

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