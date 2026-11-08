Σκάνδαλο φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Ταξίδια, βίλες, όπλα και ακριβά ρολόγια – Η πολυτελής ζωή των μελών του κυκλώματος

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Μια υπερβολικά πολυτελή ζωή με μεγάλα ταξίδια, βίλες, όπλα, ακριβά ρολόγια και πολλά χρήματα έκαναν κάποια από τα μέλη κυκλώματο και φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, τα οποία μέσω εταιρειών «φαντασμάτων» φέρονται να ζημίωσαν το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, καθώς εμφανίζονται να μην έχουν καταβάλει οφειλές άνω των 200 εκατ. ευρώ μόνο την τελευταία τριετία.

Η εισαγγελέας άσκησε χθες (07/11) στους συλληφθέντες ποινικές διώξεις για βαρύτατα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος, η πλαστογραφία, επίσης σε βαθμό κακουργήματος και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα κληθούν να απολογηθούν για τις πράξεις που τους καταλογίζονται ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο οποίος από κοινού από τον αρμόδιο εισαγγελέα θα αποφασίσει για την ποινική μεταχείρισή τους μέχρι να δικαστούν, για το κατά πόσον δηλαδή ορισμένοι εξ αυτών θα παραμείνουν μέχρι τότε κρατούμενοι ή θα αφεθούν ελεύθεροι πιθανότατα με περιοριστικούς όρους.

Κατά τη χθεσινή διαδικασία, δύο από τους συνολικά 18 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, με την υπόθεσή τους να βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται και γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, σε πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν και τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.

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