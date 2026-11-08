43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών: Ποιοι δρόμοι κλείνουν και πότε

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Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σήμερα σε ισχύ, σε μεγάλο μέρος της Αττικής, λόγω του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Από νωρίς το πρωί έχουν κλείσει δρόμοι στον Μαραθώνα και στο κέντρο της πρωτεύουσας, ενώ οι περιορισμοί επεκτείνονται σταδιακά κατά μήκος της διαδρομής έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 08:30 στον Μαραθώνα και οι αθλητές θα ακολουθήσουν την εξής διαδρομή με τους παρακάτω δρόμους να είναι κλειστοί: λεωφόρου Μαραθώνος, του Τύμβου, του κόμβου Σταυρού, της λεωφόρου Μεσογείων, της Μιχαλακοπούλου, της Φειδιππίδου, του κόμβου Κηφισίας – Αλεξάνδρας και της Βασιλίσσης Σοφίας, τερματίζοντας στο Παναθηναϊκό Στάδιο μέσω της Ηρώδου Αττικού. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ έως τις 18:15.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής ισχύουν σε όλο το μήκος της διαδρομής που θα ακολουθήσουν οι αθλητές.

Ειδικότερα, στη λεωφόρο Μαραθώνος η κυκλοφορία έχει διακοπεί από τις 05:00 το πρωί στο τμήμα έως τη λεωφόρο Κάτω Σουλίου και σταδιακά οι αποκλεισμοί επεκτείνονται έως τις 16:45 μέχρι τον Σταυρό Αγίας Παρασκευής.

Στη λεωφόρο Μεσογείων τα αυτοκίνητα δεν θα περνούν από τις 08:30 έως τις 18:30 στο τμήμα από τον Σταυρό έως την Κατεχάκη, ενώ από τις 06:00 έως τις 18:30 κλείνει και το τμήμα έως τον Πύργο Αθηνών, μαζί με τις οδούς Φειδιππίδου, Θηβών, Μιχαλακοπούλου, Κηφισίας και Αλεξάνδρας.

Παράλληλα, κλειστές θα παραμείνουν οι έξοδοι της Αττικής Οδού προς Ραφήνα, Παλλήνη, καθώς και η έξοδος 15 προς λεωφόρο Μαραθώνος.

Στο κέντρο της Αθήνας οι διακοπές κυκλοφορίας ξεκινούν από τις 05:00 το πρωί και θα διατηρηθούν έως τις 19:30 στις κεντρικές αρτηρίες.

Ενισχύονται τα δρομολόγια του μετρό

Η Τροχαία κάνει έκκληση στους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις, ενώ -όπως έχει γίνει ήδη γνωστό- για την καλύτερη εξυπηρέτηση συμμετεχόντων και θεατών τα μέσα σταθερής τροχιάς θα κινηθούν με αυξημένη συχνότητα δρομολογίων και στοχευμένες τροποποιήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ, ενισχύεται η συχνότητα διέλευσης των συρμών με την προσθήκη τριών επιπλέον συρμών σε καθεμία από τις Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 και 3 του Μετρό.

Υπενθυμίζεται ότι η Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) ξεκινά τη λειτουργία της από τις 05:00 το πρωί της Κυριακής.

Παράλληλα, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του Τραμ («Πικροδάφνη – Σύνταγμα»). Έως τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής, τα δρομολόγια θα τερματίζουν στη στάση «Φιξ», ενώ οι στάσεις «Σύνταγμα», «Ζάππειο» και «Λ. Βουλιαγμένης» δεν θα εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό.

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