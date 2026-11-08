Μουντό σκηνικό με τοπικές βροχές, θυελλώδεις βοριάδες και αισθητό κρύο, πριν τη θερμοκρασιακή «τραμπάλα» της νέας εβδομάδας

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Ο καιρός έχει γυρίσει οριστικά σελίδα σε ένα πιο γκρίζο και ψυχρό πρόσωπο του Νοέμβρη. Ισχυροί βοριάδες στα πελάγη χαρίζουν καθαρή ατμόσφαιρα, αλλά φέρνουν συννεφιές, ψύχρα στα πεδινά και αισθητό κρύο στα ορεινά. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η πρόγευση του χειμώνα δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς από τη νέα εβδομάδα μια θερμή μεταφορά αλλάζει ξανά το σκηνικό και τα 20άρια θα πρωταγωνιστούν!

Μουντός καιρός στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και ιδανικές συνθήκες για τον Μαραθώνιο την Κυριακή

Για την Κυριακή (8/11), γενικά θα έχουμε μουντό και συννεφιασμένο καιρό κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ ηλιοφάνεια θα επικρατεί στην περιοχή του Αιγαίου και τη Θράκη.

Αρχικά, κάποιες τοπικές ασθενείς βροχές θα εκδηλωθούν στα παραθαλάσσια της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Από το μεσημέρι τα σύννεφα θα πυκνώσουν στα δυτικά, δίνοντας τοπικές βροχές αρχικά στα Επτάνησα και αμέσως μετά στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, την Ηλεία και την Αχαΐα.

Στο πεδίο των ανέμων οι βοριάδες πνέουν κυρίαρχοι και ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ τοπικά στη Θάλασσα των Κυθήρων και το Καρπάθιο πέλαγος. Παράλληλα, στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες μέτριας έντασης, ενισχυμένοι στα 6 με 7 μποφόρ.

Ο υδράργυρος διατηρείται σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κυρίως στα βόρεια, τα ανατολικά και τις Κυκλάδες, όπου δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15°C. Μόνο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Πελοπόννησο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα αγγίξουμε τους 16 με 18°C. Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες το κρύο θα είναι έντονο, με το θερμόμετρο να προσεγγίζει τους 0°C στα πιο ορεινά ηπειρωτικά. Ειδικά για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, οι δρομείς θα τρέξουν υπό πολύ καλές και δροσερές συνθήκες!

Η πιο ψυχρή μέρα της εβδομάδας με άστατο καιρό, πριν τη θερμοκρασιακή «τραμπάλα»

Την Δευτέρα (9/11) περιμένουμε την πιο ψυχρή ημέρα της εβδομάδας, αφού ο υδράργυρος στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 13°C.

Παράλληλα, ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος με περισσότερες βροχές στην κεντρική και βόρεια χώρα, καθώς και πιθανές σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά.

Η προοπτική για τη συνέχεια

Από την Τρίτη (10/11) και μετά, η ατμόσφαιρα αλλάζει διαθέσεις! Η θερμή μεταφορά παίρνει τη σκυτάλη, ρίχνοντας τους βοριάδες και ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε ανοιξιάτικα επίπεδα. Με απλά λόγια… κρατάμε τα ζεστά μπουφάν μας μέχρι τη Δευτέρα, καθώς ακολουθεί μια θεαματική θερμοκρασιακή τραμπάλα!

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