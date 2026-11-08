Πολωνία: Διήμερο εθνικό πένθος για το μακελειό στην Κρακοβία – Στο μικροσκόπιο η σχέση του 26χρονου δράστη με την ακροδεξιά

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Την ώρα που η Πολωνία βρίσκεται σε σοκ για το μακελειό με τους έξι νεκρούς και τους 15 τραυματίες στην Κρακοβία νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την αιματηρή επίθεση.

Ο 26χρονος -ο φέρεται να ενστερνίζεται «ιδεολογίες της άκρας δεξιάς»- άνοιξε πυρ εναντίον κόσμου στην πλατεία της αγοράς της πόλης, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη 15, επίθεση που ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε «τρομοκρατική» ενέργεια.

BREAKING 🚨 POLAND: Suspected terror attack in Kraków leaves 6 dead, 12 critically injured.



Polish authorities confirm that 4 women and 2 men have been killed. Several victims were reportedly found inside a store where they had taken shelter.



The attacker was reportedly wearing… pic.twitter.com/RoWH9sT9UC — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) November 7, 2026

Στο σπίτι του οπλοφόρου, που έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο, αστυνομικοί βρήκαν άλλα τρία πτώματα, δυο γυναικών και άνδρα. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα θύματα ήταν οι γονείς και αδελφή του.

«Στην Πολωνία δεν είχαμε γνωρίσει υπόθεση τόσο ριζοσπαστικής τρομοκρατίας, γιατί έτσι πρέπει να χαρακτηρίσουμε αυτή τη στυγερή επίθεση κατά της ζωής του κόσμου εδώ, στην Κρακοβία», είπε ο κ. Τουσκ κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου επιτόπου.

Άλλωστε στη χώρα, οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι γενικά σπάνιο φαινόμενο.

Το χρονικό της επίθεσης

Η επίθεση έγινε περί τις 15:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 16:00 ώρα Ελλάδας). Άνδρας, Πολωνός 24 ετών σύμφωνα με τις αρχές, κατέφτασε με αυτοκίνητο στη γνωστή πλατεία της αγοράς κι άρχισε να ρίχνει με τουφέκι εφόδου AR-15 «αδιακρίτως» εναντίον ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί, εξήγησε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Τέσσερις γυναίκες και δυο άνδρες σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους βρετανός υπήκοος. Άλλοι 15, τραυματισμένοι, διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και δύο αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.

Όπως έγινε γνωστό από εκπρόσωπο της περιφερειακής αστυνομίας που μίλησε στο Reuters, ο ένας αστυνομικός δέχθηκε μία σφαίρα, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε από τρεις πυροβολισμούς. Και οι δύο υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Nagranie monitoringu z momentu ataku w Krakowie. Przerażające jest to jak możesz się znaleźć w złym czasie w złym miejscu. Na nagraniu widać jak zastrzelony mężczyzna w czarnej bluzie zatrzymuje się na środku drogi czekając na znajomego który szedł za nim. Znajomy podchodzi do… pic.twitter.com/tp3IcDVrHr November 7, 2026

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ αποκάλυψε ότι ένας από τους τραυματισμένους αστυνομικούς έχει υποστεί σοβαρή βλάβη στον πνεύμονα, ο οποίος έχει πάψει να λειτουργεί, και χρειάζεται επειγόντως αίμα. Για τον λόγο αυτό απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να επικοινωνήσουν άμεσα με τα κέντρα αιμοδοσίας.

«Δεν μπορείς να το περιγράψεις αυτό»

Ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου, που μετέβη στο σημείο λίγη ώρα μετά την επίθεση, είδε ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος, πολλά οχήματα των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών και ένοπλους αστυνομικούς, καθώς και ελικόπτερα που πέταγαν στην περιοχή.

Ο Ντάνιελ Βόλνε, μουσικός, 32 ετών, αφηγήθηκε στο AFP ότι άκουσε πυροβολισμούς. «Είδα πίσω μου πτώματα πεσμένα κάτω. Είδα άνθρωπο που ήταν νεκρός, δεν κουνιόταν, και άλλους να κείτονται λίγο πιο μακριά, ενώ άλλοι προσπαθούσαν ακόμη να τους επαναφέρουν» στη ζωή, είπε.

«Δεν μπορείς να το περιγράψεις αυτό», πρόσθεσε.

«Ριζοσπαστικές» απόψεις

Ο δράστης τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Πλάνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν αστυνομικό που πυροβολεί επανειλημμένα και σε μικρή απόσταση άνδρα με στρατιωτική περιβολή, με μάσκα και κράνος, με ημιαυτόματο AR-15 στα χέρια.

Στο αυτοκίνητο του δράστη βρέθηκαν κι άλλα όπλα και μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών, δήλωσε η Καταρζίνα Κίσλο, της αστυνομίας της Κρακοβίας, στο τηλεοπτικό δίκτυο TVN24.

🚨🇵🇱 SUMMARY: What we know of the Krakow shooting so far



•At least 5 people have been killed, with dozens injured including 2 police officers



•The Interior Minister and Head of the National Security Bureau are currently in Krakow



•The shooting took place at 3pm local… pic.twitter.com/8kNviFjVDM — Politics Global (@PolitlcsGlobal) November 7, 2026

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Μάρτσιν Κερβίνσκι, «όλα» τα στοιχεία «μας ωθούν να πιστεύουμε πως είχε απόψεις πάρα πολύ ριζοσπαστικές».

«Όλα υποδεικνύουν πως τον συνάρπαζαν ιδεολογίες της άκρας δεξιάς. Αν και αυτό μένει ακόμη να επαληθευτεί», σημείωσε.

Χθες βράδυ η συνοικία της πλατείας της αγοράς, στην παλιά πόλη, που εκτιμούν πολύ οι τουρίστες και προσελκύει πολλούς επισκέπτες κάθε σαββατοκύριακο, παρέμενε αποκλεισμένη κι εντελώς απροσπέλαστη.

«Όταν έφτασα εδώ ανακάλυψα τι είχε γίνει», εξήγησε στο AFP η Στελά, που ταξίδεψε από τη Γαλλία για να επισκεφθεί τον χώρο όπου βρισκόταν άλλοτε το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Άουσβιτς, μια ώρα οδικώς από την Κρακοβία.

«Σου προκαλεί φόβο όταν σου λένε πως υπάρχουν ακόμα κίνδυνοι στην Ευρώπη, κίνδυνοι τρομοκρατικής φύσης», πρόσθεσε η 22χρονη.

Συναγερμός

Η επίθεση προκάλεσε αμέσως διεθνείς αντιδράσεις. Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, η Κάγια Κάλας, αναφέρθηκε σε «τραγωδία» με συνέπειες που «θα γίνουν αισθητές πολύ πέρα από τα σύνορα της Πολωνίας», τόνισε μέσω X.

Οι θανατηφόρες επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι σπάνιες στη χώρα της ανατολικής Ευρώπης με 38 εκατομμύρια κατοίκους, κράτος μέλος της ΕΕ και του NATO. Ωστόσο η χώρα βρισκόταν ήδη στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, έπειτα από σειρά επιθέσεων με τη χρήση μαχαιριών τον Οκτώβριο, που ο πρωθυπουργός Τουσκ καταδίκασε βλέποντας «λατρεία της βίας» τροφοδοτούμενη από τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Στην Πολωνία καταγράφεται μεγάλη αύξηση του αριθμού των αδειών οπλοκατοχής. Το 2025, εγκρίθηκαν πάνω από 50.000, αυξάνοντας το σύνολό τους στις 411.000, σύμφωνα με δεδομένα της αστυνομίας.

Το χθεσινό μακελειό διαπράχθηκε εξάλλου εν μέσω πολιτικής κρίσης. Η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έστειλε την αστυνομία στο Συνταγματικό Δικαστήριο για να εμποδίσει διαδηλωτές να εισβάλουν.

Ο πρόεδρός του, που πρόσκειται στο υπερσυντηρητικό κόμμα του Δικαίου και της Δικαιοσύνης (PiS), που υποστηρίζει τον εθνικιστή πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, καθαιρέθηκε από το αξίωμα, όμως οι διαδηλώσεις και οι επεμβάσεις της αστυνομίας συνεχίζονται.

Διήμερο πένθος

Ο πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος -σήμερα και αύριο Δευτέρα- για την τραγωδία που σόκαρε τη χώρα.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο Τουσκ μετέβη στην Κρακοβία, όπου πραγματοποίησε έκτακτη σύσκεψη με υπουργούς της κυβέρνησης, στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας, τον επικεφαλής του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας και τον δήμαρχο της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο πολωνός πρωθυπουργός δήλωσε ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» πως οι τρεις άνθρωποι που εντοπίστηκαν νεκροί στην κατοικία του υπόπτου ήταν μέλη της στενής οικογένειάς του.

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