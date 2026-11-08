Super League: Όλα τα βλέμματα στραμμένα στο ντέρμπι του Φαλήρου – Αναλυτικά το πρόγραμμα της 10ς αγωνιστικής

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Λίγο πριν τη νέα διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων, οι σύλλογοι της Super League μπαίνουν στα γήπεδα για τις υποχρεώσεις της 10ης αγωνιστικής.

Μια αγωνιστική που περιλαμβάνει – μεταξύ άλλων – το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, το «ανέβασμα» του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού στη Θεσσαλονίκη και την εντός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό.

Tο ντέρμπι του Φαλήρου συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα με τους δυο μονομάχους πάντως να διάγουν βίους παράλληλους. Ο μεν Ολυμπιακός προέρχεται από ένα εντυπωσιακό σερί νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη και θέλει να διπλασιάσει τις νίκες του σε νέρμπει, ο δε ΠΑΟΚ χρειάζεται μια μεγάλη νίκη που θα του δώσει ώθηση, διαφορετικά θα συνεχίσει σε αυτή την πορεία ανισόροπων αποτελεσμάτων.

Κατά τα άλλα, η ΑΕΚ καλείται να αφήσει πίσω της τη μεγάλη βραδιά με τη Ρεάλ Μαδρίτης και να επικεντρωθεί στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό όπου η νίκη είναι μονόδρομος, ενώ το να μείνει μόνος του στην κορυφή είναι στόχος του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού που δοκιμάζεται στο Καυταντζόγλειο κόντρα στον Ηρακλή.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Βόλος Elabet-Κηφισιά Tutu Deals 1-3

Άρης-Παναιτωλικός 3-0

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Αστέρας AKTOR-Καλαμάτα (17:00 – Novasports 1 League)

ΑΕΚ-Λεβαδειακός (17:00 – MagentaSport 1 League)

Ηρακλής-Παναθηναϊκός (17:30 – ΣΠΟΡ FM TV)

ΟΦΗ-Ατρόμητος (18:30 – MagentaSport 2 League)

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (21:00 – MagentaSport 1 League)

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