Καφαντάρης (ΝΔ): Από την καταδίκη για περιβαλλοντική ρύπανση στα μαθήματα… αυτοδιοικητικής δημοκρατίας – Ένα βαρύ παρελθόν που δεν σβήνει

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η πολιτική μνήμη μπορεί να είναι κοντή, αλλά τα δικαστικά αρχεία δεν διαγράφονται τόσο εύκολα. Και ορισμένες φορές, όταν οι πρωταγωνιστές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εμφανίζονται ως υπερασπιστές των θεσμών και της νομιμότητας, αξίζει να θυμόμαστε τι έχει καταγράψει η ίδια η Δικαιοσύνη για τη διαδρομή τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δημήτρη Καφαντάρη, πρώην δημάρχου Πύλου-Νέστορος, ο οποίος, «κέρδισε» μία μελανή δημοσιότητα με τους τραμπουκμισμπούς που έκανε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, συμπεριφερόμενος αυταρχικά στον Χάρη Δούκα, με τη φράση “φύγε από δω ρε”. Ο Καφαντάρης ήταν ο τύπος που δήθεν μετρούσε τις ψήφους στην ψηφοφορία δια ανατάσεως του χειρός και σχολίαζε “ένας πάνω, ένας κάτω”, δεν έγινε και τίποτα. Και ενώ προκαλούσε χάος με το χειρισμό της διαδικασίας, είχε το θράσος να απορρίψει με ιταμό τρόπο το αίτημα της αντιπολίτευσης για ονομαστική ψηφοφορία.

Αλλά αυτός ο τύπος με τη φασιστική συμπεριφορά δεν προέκυψε τυχαία. Έχει εξόχως βαρύ και αμφιλεγόμενο παρελθόν. Σύμφωνα με αναλυτικό δημοσίευμα της μεσσηνιακής εφημερίδας «Θάρρος», καταδικάστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 και σε δεύτερο βαθμό για υποβάθμιση και ρύπανση του περιβάλλοντος. Και δεν επρόκειτο για κάποια ασήμαντη διοικητική παράλειψη.

Βία και νοθεία στις εκλογές της ΚΕΔΕ

Ο Χάρης Δούκας το κατήγγειλε δημόσια

Ο κρατικοδίαιτος και σιτιζομενος από την ΚΕΔΕ, γαλάζιος, Δημήτρης Καφαντάρης με χυδαιότητα απαντά

Ο Μητσοτακισμος στα καλύτερα τουpic.twitter.com/5zf6BRGvHm — Άννα Ελεφάντη (@Anna_Elefanti) November 7, 2026

Ο τραμπούκος πρώην δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Δημήτρης Καφαντάρης, νυν γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο στο ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.



Όταν ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κατήγγειλε νοθεία στην… — Άννα Ελεφάντη (@Anna_Elefanti) November 7, 2026

«Φύγε από εδώ ρε!»

​Όταν ο Χάρης Δούκας ζητά διαφάνεια στην κάλπη, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ απαντά με ύφος νταλικιέρη και τσαμπουκαλίκι.

​Όσο κι αν ξεστομίζει προπηλακισμούς ένας από το βήμα, η δημοκρατία στους δήμους δεν εκφοβίζεται. pic.twitter.com/8eZ17XJpHK November 7, 2026

Η χωματερή, η ρύπανση και η καταδίκη

Η υπόθεση αφορούσε τον χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στον Άγιο Νικόλαο Πύλου, κατά την περίοδο 2013-2014.

Σύμφωνα με το δικαστικό ρεπορτάζ, η λειτουργία του χώρου είχε οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων, αστικών απορριμμάτων, μπαζών και εύφλεκτων υλικών, με αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και την υγεία των πολιτών.

Το Εφετείο Πλημμελημάτων Καλαμάτας έκρινε ενόχους τόσο τον Δημήτρη Καφαντάρη όσο και τον πρώην περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη.

Σε πρώτο βαθμό είχαν καταδικαστεί σε δύο χρόνια φυλάκισης με τριετή αναστολή. Το Εφετείο, αναγνωρίζοντας ελαφρυντικά, μείωσε την ποινή σε ένα έτος φυλάκισης για τον καθέναν, επίσης με τριετή αναστολή.

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι οι δύο αυτοδιοικητικοί παράγοντες επιχείρησαν να αποδείξουν πως δεν είχαν την αρμοδιότητα για τη διαχείριση της συγκεκριμένης κατάστασης.

Το δικαστήριο δεν αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς τους. Ειδικά για τον πρώην δήμαρχο, η δικαστική κρίση, όπως καταγράφεται στο δημοσίευμα, αφορούσε την παράνομη λειτουργία της χωματερής και την ανοχή στην ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων από δημοτικά απορριμματοφόρα και ιδιώτες.

Ασφαλώς, η καταδίκη του 2020 δεν συνεπάγεται αυτομάτως απώλεια του δικαιώματος πολιτικής παρουσίας. Ούτε μπορεί να υποκαταστήσει μια συνολική αξιολόγηση της αυτοδιοικητικής διαδρομής οποιουδήποτε. Δεν παύει, όμως, να αποτελεί ένα σοβαρό γεγονός που απαιτεί δημόσια λογοδοσία. Και απαντήσεις από τη ΝΔ που τον έχει ως σημαντικό κομματικό στέλεχος – στην πολιτική της επιτροπή!

Τα μαθήματα θεσμικής ευθύνης και η επιλεκτική μνήμη

Με αφορμή όσα διαδραματίστηκαν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα. Διότι η συζήτηση για τη δημοκρατική λειτουργία της Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να περιορίζεται στο ποιος διαθέτει την πλειοψηφία, ποιος ελέγχει τις διαδικασίες και ποιος επιβάλλει τους συσχετισμούς.

Η θεσμική αξιοπιστία δεν απονέμεται με κομματικά διαπιστευτήρια. Κατακτάται με πράξεις και κρίνεται από το παρελθόν και το παρόν κάθε δημόσιου προσώπου.

Και στην περίπτωση Καφαντάρη υπάρχει ένα συγκεκριμένο, καταγεγραμμένο δικαστικό γεγονός, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν μια ενοχλητική λεπτομέρεια που χάθηκε στον χρόνο.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι απλό:

Πόσο πειστικά μπορούν να μιλούν για θεσμική ευθύνη και αυτοδιοικητική νομιμότητα όσοι δεν έχουν δώσει επαρκείς πολιτικές απαντήσεις για τόσο σοβαρές υποθέσεις της δικής τους διαδρομής;

Γιατί, τελικά, η Αυτοδιοίκηση δεν χρειάζεται περισσότερους τιμητές. Χρειάζεται περισσότερη λογοδοσία.

Και αυτή αρχίζει από τους ίδιους εκείνους που διεκδικούν το δικαίωμα να δίνουν μαθήματα στους υπόλοιπους.

Διαβάστε επίσης:

Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: «Ο χαρακτηρισμός “αχυράνθρωπος” δεν αρμόζει στον Ερρίκο Πετιλόν», λέει ο δικηγόρος του (Video)

ΚΕΔΕ: «Εξαπτέρυγο της κυβερνητικής πολιτικής η ηγεσία της» – Νέα πυρά από την παράταξη Δούκα για τις μεθοδεύσεις στο συνέδριο

Εθνική Αθηνών-Λαμίας: Συνελήφθη 15χρονος που έτρεχε με 187 χλμ./ώρα