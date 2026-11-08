Προς απόλυση ο φασίστας ΕΠΟΠ που έσβησε τσιγάρο σε φαντάρο, μετά την καταγγελία Κουτσούμπα

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Προς απόλυση από το στράτευμα οδεύει ο Δεκανέας ΕΠΟΠ, ο οποίος κατηγορείται ότι χειροδίκησε σε στρατεύσιμο στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων.

Το περιστατικό, που καταγγέλθηκε από τον γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ΓΕΕΘΑ που ζήτησαν άμεση διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr, η ΕΔΕ που διενεργήθηκε επιβεβαίωσε το περιστατικό και οδήγησε στη σύνταξη ειδικής έκθεσης απόλυσης από τον αρμόδιο Διοικητή, που αναμένεται να αποσταλεί στο αντίστοιχο Γενικό Επιτελείο. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο δράστης του περιστατικού θα βρεθεί εκτός στρατεύματος.

Η αποκάλυψη από τον Δημήτρη Κουτσούμπα

Όπως είχε καταγγείλει ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Βουλή και στα «Παραπολιτικά FM 901», υπαξιωματικός στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στη Νέα Πέραμο (Μεγάλο Πεύκο) της Αττικής, έσβησε τσιγάρο στο μάγουλο ενός φαντάρου και έδωσε κλωτσιά σε έναν άλλον ο οποίος έσπασε τα δόντια του.

«Προχθές υπήρξε και ένα επεισόδιο σε στρατόπεδο: Φασίστας υπαξιωματικός έσβησε τσιγάρο στο μάγουλο φαντάρου, ενώ ο ίδιος κλώτσησε άλλον στρατιώτη και του έσπασε και τα δόντια. Πού βρισκόμαστε;», αναρωτήθηκε ο γραμματέας του ΚΚΕ στο πλαίσιο της συνέντευξής του στον σταθμό.

Η καταγγελία Τσοκάνη

Το περιστατικό κατήγγειλε δημόσια την Τετάρτη και ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήσος Τσοκάνης, ο οποίος προχώρησε σε δήλωση σχετικά με τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου στελέχους – επαγγελματία οπλίτη (ΕΠΟΠ). Ανέφερε μάλιστα ότι σε στρατιώτη που διαμαρτυρήθηκε για την κατάσταση αυτή επιβλήθηκαν ποινές φυλακής.

Ο κ. Τσοκάνης έκανε ευθέως λόγο για «φασίζουσα και τραμπούκικη συμπεριφορά» και στη συνέχεια τόνισε: «Δε νοείται σήμερα να θεωρείται εκπαίδευση από τους εκπαιδευτές των Ειδικών Δυνάμεων, το να σβήνεις τσιγάρα πάνω σε οπλίτες, πάνω σε εκπαιδευόμενους, το να σπρώχνεις εκπαιδευόμενους, να πέφτουν κάτω και να σπάνε τα δόντια τους. Η τρομοκρατία στους στρατευμένους νέους δεν θα περάσει. Τα καψόνια, οι θρασύδειλες φασίζουσες ενέργειες απάνθρωπης σωματικής βίας σε βάρος δυο στρατευμένων νέων δεν εχουν καμία θέση στα στρατόπεδα όπου υπηρετούν τα παιδιά μας».

Προειδοποιώντας μάλιστα, τους ιθύνοντες, «να μην τολμήσουν να ακουμπήσουν κανέναν φαντάρο που αναδεικνύει και καταγγέλλει αυτές τις συμπεριφορές».

Ερώτηση στη Βουλή από το ΚΚΕ για τον ΕΠΟΠ

Το ΚΚΕ μάλιστα υπέβαλε και σχετική ερώτηση στη Βουλή στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, την οποία συνυπογράφουν οι βουλευτές Νίκος Παπαναστάσης, (απόστρατος αντισυνταγματάρχης Ειδικών Δυνάμεων), Θανάσης Παφίλης, και Χρήστος Τσοκάνης στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σύμφωνα με επιστολή – καταγγελία υποψήφιου καταδρομέα στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στη Νέα Πέραμο, περιγράφεται η φασίζουσα και τραμπούκικη συμπεριφορά Επαγγελματία Οπλίτη.

Πιο συγκεκριμένα, υποψήφιοι καταδρομείς ενώ βρίσκονταν στη “γενική διαχείριση υλικού” για να προμηθευτούν διάφορα υπηρεσιακά είδη που τους χορηγούνταν, Επαγγελματίας Οπλίτης Δεκανέας που παρευρισκόταν σ’ αυτήν τη διαδικασία, διέταξε τους καταδρομείς να εκτελέσουν απαράδεκτα καψόνια. Συνέχισε καίγοντας τσιγάρο στο πρόσωπο φαντάρου, ενώ στη συνέχεια κλώτσησε άλλον φαντάρο στην πλάτη, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, να χτυπήσει στο σαγόνι του και να σπάσει τα δόντια του. Επίσης, σήμερα 2 Νοέμβρη 2026, φαντάρος που βγήκε στην αναφορά στο ΚΕΕΔ, όπως έχει κάθε δικαίωμα, και διαμαρτυρήθηκε για την τραμπούκικη συμπεριφορά του ΕΠΟΠ, τιμωρήθηκε από τον διοικητή του Λόχου του με ποινές φυλάκισης οκτώ (8) ημέρες.

Οι ενέργειες αυτές φέρνουν στη μνήμη μας τα βασανιστήρια των χουντικών αποβρασμάτων, αλλά και τις εγκληματικές συμπεριφορές των ναζιφασιστών και των συνεργατών των Γερμανών την περίοδο της Κατοχής.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης και της στρατιωτικής διοίκησης για όλα αυτά είναι μεγάλες.

Το ΚΚΕ θεωρεί ότι αυτή η απαράδεκτη σωματική βία όχι μόνο απαγορεύεται, αλλά αποτελεί στην πράξη μια απροκάλυπτη φασίζουσα συμπεριφορά, που πρέπει να καταδικαστεί.

Το ΚΚΕ απαιτεί η κυβέρνηση να προχωρήσει στην οριστική αποπομπή του συγκεκριμένου ΕΠΟΠ από τις Ενοπλες Δυνάμεις.

Επίσης να καταδικαστεί η ενέργεια του διοικητή να επιβάλει ποινές σε φαντάρο που διαμαρτυρήθηκε στην αναφορά.

Κανένας αξιωματικός, υπαξιωματικός και φαντάρος δεν πρέπει ούτε να ανεχτεί, ούτε να δεχτεί τέτοιες συμπεριφορές.

Η κυβέρνηση και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί παρότι γνωρίζει αυτό το γεγονός, δεν έχει μέχρι σήμερα προβεί σε καμία ενέργεια.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει:

Αμεση ανάκληση των ποινών φυλάκισης που επιβλήθηκαν στον φαντάρο;

Αμεση αποπομπή του ΕΠΟΠ από τις Ενοπλες Δυνάμεις για τη σωματική και φασίζουσα βία που άσκησε σε φαντάρους;

Παραδειγματική τιμωρία όλων όσοι εμπλέκονται στο γεγονός που περιγράφεται στο κείμενο της Ερώτησης;

Τερματισμός επιτέλους αυτής της απαράδεκτης και απάνθρωπης συμπεριφοράς ορισμένων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι σε φαντάρους»;

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