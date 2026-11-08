Σιλβέστερ Σταλόνε: «Φυσικά και είναι νεποτισμός, ηλίθιε»

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Ο Σιλβέστερ Σταλόνε απαντά στους επικριτές που κάνουν λόγο για νεποτισμό και μιλά για την τέταρτη σεζόν του «Tulsa King», την καριέρα του και τον ρόλο της κόρης του, Scarlet Rose Stallone, στη σειρά.

Ο ηθοποιός, που αγαπήσαμε μέσα από τις ταινίες Ρόκι και Ράμπο, δεν έχει καμία πρόθεση να απολογηθεί για το γεγονός ότι έδωσε στην κόρη του την ευκαιρία να συμμετάσχει στη σειρά «Tulsa King». Αντιθέτως, απαντά με τον δικό του ευθύ τρόπο σε όσους τον κατηγορούν για νεποτισμό: «Φυσικά και είναι νεποτισμός, ηλίθιε».

Tο «Tulsa King» έχει γίνει γνωστό για το σκληρό και συχνά αιματηρό φινάλε των σεζόν του. Στο τέλος της τρίτης σεζόν, ο Manfredi έκαψε ζωντανό τον αδίστακτο αντίπαλό του, Jeremiah Dunmire, τον οποίο υποδύεται ο Robert Patrick.

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