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08.11.2026 19:34

Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Τερμάτισε και ο τελευταίος δρομέας – Με αρχαιοελληνική ενδυμασία και ξυπόλητος έφτασε στο νήμα ο 75χρονος Ιδομενέας

08.11.2026 19:34
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Στις 18.15 πέρασε τη γραμμή του τερματισμού ο τελευταίος δρομέας του φετινού Αυθεντικού μαραθωνίου Αθήνας. 

Πρόκειται για τον Ιδομενέα Αβραμάκη, που έχει τρέξει περισσότερους από 54 Μαραθωνίους. Τον 75χρονο δρομέα που έκανε τη διαδρομή με αρχαιοελληνική ενδυμασία και χωρίς παπούτσια υποδέχτηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, η οποία του απένειμε το μετάλλιο του αγώνα – δημιουργία του Κυριάκου Ρόκου-  εξάροντας την επιμονή του να ολοκληρώσει τον αγώνα.

Ο Ιδομενέας Αβραμάκης έστειλε μήνυμα προς όλους να γυμνάζονται και ανέφερε πως το σύνθημά του είναι «Τρέξε για να μην σε τρέχουν».

Φέτος έτρεξαν συνολικα 25.000 δρομείς τον μαραθώνιο, ενώ συνολικά οι συμμετοχές με τα 5χλμ και τα 10χλμ, έφτασαν τις 85.000, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.

ΕΚΑΒ: 20 άτομα χρειάστηκαν νοσηλεία

Το ΕΚΑΒ με ανακοίνωσή του ανέφερε πως το διήμερο ανταποκρίθηκαν συνολικά σε 64 περιστατικά, εκ των οποίων 6 το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και 58 την Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Από αυτά, 20 περιστατικά χρειάστηκε να διακομισθούν σε νοσοκομεία για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο (1 το Σάββατο και 19 την Κυριακή).

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 1 στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο» (Σάββατο 7/11), 10 διακομιδές στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» (Κυριακή 8/11), 7 στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» (Κυριακή 8/11) και 2 στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» (Κυριακή 8/11).

Παράλληλα, στα Ιατρεία Παροχής Άμεσης Ιατρικής Φροντίδας που λειτούργησαν υπό τον συντονισμό του ΕΚΑΒ στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο), παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες σε 299 δρομείς, εκ των οποίων 52 το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και 247 την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

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