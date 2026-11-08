Σοκαριστικές σκηνές στη Νορβηγία: Κατέρρευσε εξέδρα με οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ στο ντέρμπι με την Τρόμσο

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Σοκαριστικές στιγμές έζησαν οπαδοί της Μπόντο Γκλιμτ στη «Romssa Arena» στο ντέρμπι της 26ης αγωνιστικής της Eliteserien στη Νορβηγία με την Τρόμσο και την Μπόντο Γκλιμτ, όταν τμήμα της εξέδρας των φιλοξενούμενων οπαδών παρουσίασε πρόβλημα στατικότητας και κατέρρευσε, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στο 40ό λεπτό, με τις πρώτες πληροφορίες του νορβηγικού τηλεοπτικού δικτύου TV 2 να αναφέρουν ότι ορισμένοι φίλαθλοι έπεσαν στο κενό, όταν υποχώρησε τμήμα της κατασκευής. Η αντίδραση των υπευθύνων ήταν άμεση, ενώ από τα μεγάφωνα του γηπέδου απευθύνθηκε έκκληση στους φιλάθλους της Μπόντο Γκλιμτ να εγκαταλείψουν την εξέδρα, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, διασώστες και ασθενοφόρο, ενώ οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια, καθώς η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινά. Λίγο νωρίτερα, μάλιστα, στο 35ο λεπτό είχε σημειωθεί ακόμη ένα απρόοπτο στον αγωνιστικό χώρο, καθώς ο Όλε Ντίντρικ Μπλόμπεργκ τραυματίστηκε στον αυχένα σε σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Τρόμσο και χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε τελικά, με τις πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση των φιλάθλων να είναι καθησυχαστικές. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές, υπάρχουν οπαδοί με ελαφρά τραύματα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό ότι κάποιος υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

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