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08.11.2026 18:00

Κύπρος: Τραγικός θάνατος 75χρονης που έπεσε σε γκρεμό ενώ μάζευε μανιτάρια

08.11.2026 18:00
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Ένα τελευταίο μανιτάρι στάθηκε αφορμή για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα (7/11) σε ορεινή περιοχή της Κύπρου, με θύμα την 75χρονη από τη Λευκωσία.

Η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί μαζί με τον γιο της στην περιοχή του Κάμπου, στην επαρχία Μόρφου, για να μαζέψουν μανιτάρια. Η εξόρμησή τους πλησίαζε στο τέλος της και ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Cyprus Times, ο γιος της είχε ήδη κατευθυνθεί προς το αυτοκίνητο, όταν η 75χρονη εντόπισε ακόμη ένα μανιτάρι και επιχείρησε να το κόψει. Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε μοιραία. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η γυναίκα φαίνεται ότι έχασε την ισορροπία της και έπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Ο γιος της κινητοποιήθηκε αμέσως μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και κλήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Η 75χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, υπέκυψε στα τραύματά της.

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