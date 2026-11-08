Κύπρος: Τραγικός θάνατος 75χρονης που έπεσε σε γκρεμό ενώ μάζευε μανιτάρια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ένα τελευταίο μανιτάρι στάθηκε αφορμή για την τραγωδία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα (7/11) σε ορεινή περιοχή της Κύπρου, με θύμα την 75χρονη από τη Λευκωσία.
Η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί μαζί με τον γιο της στην περιοχή του Κάμπου, στην επαρχία Μόρφου, για να μαζέψουν μανιτάρια. Η εξόρμησή τους πλησίαζε στο τέλος της και ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στο σπίτι.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Cyprus Times, ο γιος της είχε ήδη κατευθυνθεί προς το αυτοκίνητο, όταν η 75χρονη εντόπισε ακόμη ένα μανιτάρι και επιχείρησε να το κόψει. Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε μοιραία. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η γυναίκα φαίνεται ότι έχασε την ισορροπία της και έπεσε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.
Ο γιος της κινητοποιήθηκε αμέσως μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και κλήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Η 75χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, υπέκυψε στα τραύματά της.
Διαβάστε επίσης:
Σκωτία: Στη φυλακή νταντά που έκανε το σπίτι της «αποθήκη παιδιών» – Άφηνε νήπια πεινασμένα και διψασμένα, έδενε βρέφη στα καρότσια τους (Video)
Ισραήλ: Εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έλαβε ο Άιζενκοτ – Ο γρίφος των 61 εδρών και το «αγκάθι» των αραβικών κομμάτων
Ουκρανία: Γεννήτριες έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιεί ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.