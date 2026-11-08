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08.11.2026 16:53

Ουκρανία: Γεννήτριες έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιεί ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια

08.11.2026 16:53
zaporizia_piriniko_ergostasio

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Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία που τελεί υπό τον έλεγχο της Ρωσίας έχασε την εξωτερική παροχή του με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί γεννήτριες έκτακτης ανάγκης για την ψύξη πυρηνικού καυσίμου, ανακοίνωσε σήμερα η διοίκηση του πυρηνικού σταθμού, αλλά και η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ.

Η Ζαπορίζια δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια, αλλά χρειάζεται ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται από δύο εξωτερικές παροχές, προκειμένου να ψύχεται το πυρηνικό καύσιμο, ενώ έχασε την εξωτερική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, μετά την αποσύνδεση της γραμμής Ferosplavna, ανακοίνωσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΥΑΕ).

«H αιτία, αλλά και η τοποθεσία της τελευταίας αποσύνδεσης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές», ανέφερε η ΔΥΑΕ σε μία ανάρτησή της, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, προσθέτοντας ότι η μονάδα επί του παρόντος διαθέτει ικανοποιητικά αποθέματα καυσίμων, προκειμένου να λειτουργεί ένας περιορισμένος αριθμός από γεννήτριες πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για μία περίοδο περίπου δύο εβδομάδων.

Η ΔΥΑΕ είχε ανακοινώσει στις 23 Οκτωβρίου ότι η κεντρική γραμμή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Dniprovska, εξακολουθούσε να παραμένει μη διαθέσιμη.

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