Ισραήλ: Έλαβε και επίσημα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο Άιζενκοτ – Ο γρίφος των 61 εδρών και το «αγκάθι» των αραβικών κομμάτων

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Ο πρόεδρος της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ, ανέθεσε και επίσημα την Κυριακή στον επικεφαλής του κεντρώου κόμματος «Γιασάρ», Γκάντι Άιζενκοτ, την προσπάθεια συγκρότησης νέου κυβερνητικού συνασπισμού.

Η κίνηση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα των προεδρικών διαβουλεύσεων, κατά τις οποίες 67 από τους 120 βουλευτές της Κνεσέτ εισηγήθηκαν την ανάθεση της εντολής στον πρώην αρχηγό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Η αρχική στήριξη δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε κυβερνητική πλειοψηφία. Τα κόμματα που επιδιώκουν την απομάκρυνση του Μπενιαμίν Νετανιάχου από την εξουσία σχηματίζουν ένα εξαιρετικά ετερόκλητο μπλοκ, το οποίο εμφανίζεται βαθιά διχασμένο γύρω από τη συμμετοχή ή την ανοχή των αραβικών παρατάξεων.

Το «αγκάθι» των αραβικών κομμάτων

Για να καθίσει στον πρωθυπουργικό θώκο, ο Άιζενκοτ καλείται να γεφυρώσει αγεφύρωτες, μέχρι πρότινος, πολιτικές διαφορές ώστε να εξασφαλίσει τον μαγικό αριθμό των τουλάχιστον 61 εδρών. Το μαθηματικό παράδοξο της Κνεσέτ περιπλέκει την κατάσταση: παρότι το αντι-Νετανιάχου μέτωπο αγγίζει τις 67 έδρες αν συνυπολογιστούν οι αραβικές δυνάμεις, χωρίς αυτές η καθαρή κοινοβουλευτική του ισχύς περιορίζεται σε μόλις 48 βουλευτές.

Η ενδεχόμενη σύμπραξη ή κοινοβουλευτική στήριξη από την Ενωμένη Λίστα και το κόμμα Ραάμ αποτελεί το βασικότερο σημείο τριβής. Αρκετές από τις δεξιές και εθνικιστικές παρατάξεις που πρότειναν τον Άιζενκοτ στον πρόεδρο είχαν αποκλείσει κατηγορηματικά προεκλογικά οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας με τα αραβικά κόμματα, και πλέον καλούνται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις.

Ο γρίφος των 61 εδρών και η προθεσμία 28 ημερών

Το ρολόι για τον κεντρώο ηγέτη έχει ήδη αρχίσει να μετρά αντίστροφα. Ο Άιζενκοτ έχει πλέον στη διάθεσή του μια αρχική προθεσμία 28 ημερών για να ολοκληρώσει τον κύκλο των σκληρών διαβουλεύσεων και να παρουσιάσει μια βιώσιμη κυβερνητική συμφωνία. Εάν χρειαστεί, ο πρόεδρος Χέρτζογκ διατηρεί το δικαίωμα να του χορηγήσει μια τελική παράταση ακόμη 14 ημερών.

Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις στεφθούν με αποτυχία και ο γρίφος των 61 εδρών παραμείνει άλυτος, η διερευνητική εντολή θα επιστραφεί στον πρόεδρο, ο οποίος θα εξετάσει την ανάθεσή της σε άλλο μέλος της Κνεσέτ, με το φάσμα των νέων πρόωρων εκλογών να παραμένει πάντα ορατό.

Αναμφίβολα, η σημερινή εξέλιξη καταφέρει ένα βαρύ πολιτικό πλήγμα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος βλέπει τον έλεγχο της Κνεσέτ να γλιστρά από τα χέρια του. Αυτό, ωστόσο, δεν προδικάζει την οριστική απομάκρυνσή του από την πρωθυπουργία.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν ο Γκάντι Άιζενκοτ διαθέτει την πολιτική ευελιξία να μετατρέψει μια εύθραυστη πλειοψηφία εισηγήσεων σε μια στέρεη και μακροβιότερη κυβέρνηση συνεργασίας.

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