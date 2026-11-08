Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι με τα παιδιά τους πήραν τη θέση των επισήμων στην παρέλαση για τα 114 χρόνια

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Με τη μαθητική παρέλαση και τη συμμετοχή των σωματείων ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για την 114η επέτειο της απελευθέρωσης της Μυτιλήνης.

Μετά την κινητοποίηση των κτηνοτρόφων του νησιού, που πήραν τη θέση των επισήμων με τα παιδιά τους στις εξέδρες των επισήμων, η στρατιωτική παρέλαση ακυρώθηκε -με την απόφαση να αποδίδεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Οι συγκεντρωμένοι είχαν ζητήσει η παρέλαση να πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία πολιτικών και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση τον δήμαρχο Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κτηνοτρόφοι είχαν καταλάβει συμβολικά το οδόστρωμα απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, επιμένοντας στη θέση τους.

Ο δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας, είχε ζητήσει να παραστεί στην εξέδρα και ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση, ωστόσο οι κτηνοτρόφοι αρνήθηκαν.

Οι κινητοποιήσεις τους συνδέονται με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω του αφθώδους πυρετού. Ζητούν το άνοιγμα των σφαγείων, αποζημιώσεις για το γάλα που καταστράφηκε, καθώς και ενισχύσεις για τις ζωοτροφές.

Οι συγκεντρωμένοι έχουν προαναγγείλει νέες κινητοποιήσεις για αύριο Δευτέρα, ενώ στην περιοχή παραμένει ισχυρή η παρουσία της Αστυνομίας και του Λιμενικού.

Οι κτηνοτρόφοι δίνουν προθεσμία μίας εβδομάδας ώστε να θανατωθούν και να ταφούν τα ζώα που βρέθηκαν θετικά στον ιό, ενώ ζητούν συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό ή τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πηγή φωτογραφιών: lesvosnews.net

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