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07.11.2026 13:31

Μυτιλήνη: Κινητοποίηση κτηνοτρόφων την Κυριακή, ανήμερα της απελευθέρωσης του νησιού

07.11.2026 13:31
Ktino9trofoi Lesvou

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Κινητοποίηση των κτηνοτρόφων της Λέσβου, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Κυριακή 8 Νοεμβρίου, το πρωί, παράλληλα με τις εκδηλώσεις για τη 114η επέτειο για την απελευθέρωση της Μυτιλήνης από τον Οθωμανικό ζυγό.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί με συγκέντρωση έξω από το κτήριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και δίπλα από τη εξέδρα των επισήμων της προγραμματισμένης για τις 12 το μεσημέρι μεγάλης παρέλασης πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων για τη επέτειο της απελευθέρωσης.

Οι κτηνοτρόφοι διεκδικούν «πραγματικές αποζημιώσεις για το χαμένο εισόδημα εξαιτίας της νόσου του αυθώδους πυρετού, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα άρσης των περιορισμών, ουσιαστική στήριξη των εκμεταλλεύσεων και άμεσο σχεδιασμό για την ανασύσταση των κοπαδιών».

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