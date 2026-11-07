Παναγιώτης Φασούλας στο topontiki.gr για Basketgate: «Θέατρο σκιών η ΕΟΚ – Ελέγχει ακόμη τη διαιτησία και μεθοδεύει τις εκλογές» (Video)

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«Τα λέμε όλα» με τον Παναγιώτη Φασούλα, ο οποίος εξαπολύει ολομέτωπη επίθεση στην ηγεσία της ΕΟΚ, περιγράφοντας ένα ελληνικό μπάσκετ βυθισμένο σε βαθιά κρίση αξιοπιστίας. Με αιχμηρό λόγο, καταγγέλλει πρόσωπα και πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, έχουν οδηγήσει το άθλημα στο χείλος του γκρεμού. Μιλά για μια «σκοτεινή περίοδο», αμφισβητεί τις διακηρύξεις περί εξυγίανσης και στρέφει τα βέλη του σε εκείνους που εμφανίστηκαν ως σωτήρες, αλλά, κατά την άποψή του, έγιναν μέρος του προβλήματος.

Προαναγγέλλει την υποψηφιότητά του για την προεδρία της Ομοσπονδίας, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιδιώκει να νομιμοποιήσει τετελεσμένα. Στηλιτεύει τις εκλογικές μεθοδεύσεις, θέτει ζήτημα θεσμικής νομιμότητας και καλεί την Πολιτεία να πάρει θέση. Στο στόχαστρό του βρίσκεται και η διαιτησία, την οποία χαρακτηρίζει δομική πληγή του ελληνικού μπάσκετ, ζητώντας συνολική αλλαγή στην ΚΕΔ, δημόσια αξιολόγηση και διαφάνεια στις ποινές. Εκτιμά, μάλιστα, ότι η κόντρα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού δεν πρόκειται να εκτονωθεί όσο συντηρούνται σκιές και υποψίες περί ελέγχου.

Παράλληλα, αναδεικνύει την ανάγκη στήριξης των σωματείων και ουσιαστικής αξιοποίησης των Ελλήνων παικτών, επισημαίνοντας ότι η Εθνική Ομάδα παραμένει ο ισχυρότερος δεσμός του αθλήματος με τον κόσμο. Ανατρέχει στη δική του αγωνιστική διαδρομή, συγκρίνει τις συνθήκες του τότε με εκείνες του σημερινού επαγγελματικού μπάσκετ και θυμάται τις σωματικές υπερβάσεις μιας άλλης εποχής. Από τις διοικητικές παθογένειες μέχρι την αγωνιστική ταυτότητα του αθλήματος, ο Παναγιώτης Φασούλας ζητά μια γενναία επανεκκίνηση, με διαφάνεια, λογοδοσία και επιστροφή στην εμπιστοσύνη των φιλάθλων.

Μερικά απ’ όλα όσα είπε ο Παναγιώτης Φασούλας στο topontiki.gr:

«Έχει έρθει μια πολύ σκοτεινή περίοδος στο άθλημα και την έχουν φέρει άνθρωποι οι οποίοι, με αγιογραφίες για τους εαυτούς τους, εμφανίζονταν ως σωτήρες του αθλήματος. Και υποτίθεται ότι ήταν και τεχνοκράτες. Με προϋπολογισμό 12 εκατομμυρίων ευρώ κατάφεραν να φέρουν το μπάσκετ στο χείλος του γκρεμού και να είναι και προφυλακισμένοι».

«Πρέπει το μπάσκετ να βγει γρήγορα από την κρίση αξιοπιστίας που βιώνει στις καρδιές των φιλάθλων. Δυστυχώς, όμως, πάμε για ακόμη μεγαλύτερες περιπέτειες. Στην Ομοσπονδία, στο ΔΣ της ΕΟΚ, συνεχίζουν να κάνουν κουμάντο οι άνθρωποι του Λιόλιου. Μάλιστα, λένε ψέματα ότι τους στηρίζει και η κυβέρνηση. Ελέγχουν ακόμη τον στρατό των διαιτητών που εμπλέκονται στη δικογραφία, προκειμένου να τους βοηθήσουν να κερδίσουν τις εκλογές».

«Δεν θέλω να είμαι πρόεδρος μιας φερόμενης διοίκησης Πρωτοδικείου, αλλά θέλω οι εκλογές να γίνουν με τον σωστό τρόπο. Όρισαν αυθαίρετα τις εκλογές για τις 20 Δεκεμβρίου. Θέλω να ξέρω: Δεν τα βλέπει αυτά ο υπουργός; Ο νόμος είναι ξεκάθαρος: μέσα σε 25 ημέρες μπορεί να γίνει έκτακτη γενική συνέλευση. Η μετάθεσή τους συνδέεται με την προσπάθεια διατήρησης της επιρροής στη διαιτησία, καθώς στις 15 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων νέων διεθνών διαιτητών και κομισάριων».

«Σε ένα θέατρο σκιών δεν ξέρω αν θέλω να συμμετέχω. Είμαι, όμως, αναγκασμένος να το κάνω για να προστατεύσω το μπάσκετ. Γι’ αυτό και θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΕΟΚ. Πρέπει το μπάσκετ να απαλλαγεί γρήγορα από αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να επιστρέψουμε στη διαφάνεια και στη στήριξη των σωματείων μέσω των χρημάτων που λαμβάνουν».

«Όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα τα είχα καταγγείλει χρόνια πριν και τότε είχαν πέσει όλοι από τα σύννεφα. Είχα τις ίδιες ενδείξεις που έχει σήμερα ο εισαγγελέας. Προφανώς, αυτοί είχαν πλάτες, γιατί δεν εισακούστηκα. Το υπουργείο δεν μπορεί να καθαιρέσει τη διοίκηση, μπορεί, όμως, να συμβάλει στη βελτίωση της εικόνας του μπάσκετ».

«Πώς να δεχθεί η κοινωνία τους νόμους, όταν βλέπει ότι τους παραβιάζουμε κατά κόρον; Δηλαδή, ο νόμος ισχύει για συγκεκριμένους ανθρώπους και για άλλους όχι. Δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η κοινωνία το βλέπει αυτό. Μη ζητάτε, λοιπόν, νομιμότητα από τους Έλληνες».

«Το μπάσκετ είναι μεγάλο σε μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, γιατί το έχουμε ψηλά σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Αυτή η Εθνική Ομάδα είναι που έχει κάνει τον κόσμο να αγαπήσει το μπάσκετ. Άνθρωποι που δεν ασχολούνται με το άθλημα ανοίγουν την τηλεόραση και βλέπουν μπάσκετ. Αυτοί είναι οι “πελάτες” μας. Δεν γίνεται να ψάχνουμε και να μη βρίσκουμε Έλληνες παίκτες».

«Σε αντίθεση με τον Λιόλιο, εμάς μάς ξέρουν. Εκείνος θα αποφυλακιστεί και, έπειτα από ένα ή δύο χρόνια, δεν θα τον θυμάται κανένας. Εγώ πού θα μπορώ να κυκλοφορώ αν, σε ένα ντέρμπι, ο διαιτητής κατασφάξει μία από τις δύο ομάδες; Ποιος από εμάς μπορεί να το αντέξει; Το πρόβλημα με τη διαιτησία είναι δομικό και εμείς θέλουμε απόλυτη διαφάνεια. Δημόσια αξιολόγηση και δημόσια τιμωρία, όχι όπως συμβαίνει τώρα».

«Η κόντρα Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού δεν πρόκειται να σταματήσει αν δεν υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στο μπάσκετ. Όσο κάποιοι θέλουν να ελέγχουν καταστάσεις, δεν θα υπάρξει ήρεμο κλίμα. Εγώ δεν είμαι υπάλληλος του Ολυμπιακού. Είμαι Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν η τελευταία μου ομάδα. Τιμώ, όμως, και τον Δικέφαλο και την Εθνική Ομάδα».

«Όταν έπαιζα κι εγώ μπάσκετ, είχα βιώσει εχθρική διαιτησία. Η στημένη διαιτησία είναι έγκλημα. Μπορεί κάποιος να καταργήσει το έγκλημα; Δεν καταργείς το έγκλημα, το περιορίζεις. Υπάρχουν διαιτητές στην ΚΕΔ με διαφανείς διαδρομές, υπάρχουν και έντιμοι άνθρωποι. Πρέπει, όμως, να αλλάξει ολόκληρη η ΚΕΔ, εφόσον θέλουμε να διασφαλίσουμε διαφανείς διαδικασίες».

«Ο Ολυμπιακός παραμένει περισσότερο ομάδα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, άλλο Ομπράντοβιτς, άλλο Αταμάν. Ο Ομπράντοβιτς δεν έχει βρει ακόμη τη χημεία του, αλλά θα τη βρει. Είναι νωρίς ακόμη. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση στους ψηλούς».

«Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε το μπάσκετ την εποχή που έπαιζα εγώ δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. Έχουν αλλάξει τα πάντα: η αποθεραπεία, η γυμναστική, τα βοηθήματα, οι βιταμίνες, η διατροφή, οι συνθήκες, ακόμη και το παρκέ. Το ερώτημα είναι αν οι σημερινοί παίκτες θα μπορούσαν να αγωνιστούν τότε. Με βάση όσα μας παρείχε η επιστήμη εκείνη την εποχή, δίναμε το 100% των δυνατοτήτων μας. Έχω αγωνιστεί στα δύο τελευταία παιχνίδια ενός EuroBasket με πυρετό και υπερκόπωση».

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